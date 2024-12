EN DIRECT : vivez la visite historique du Pape François en Corse

Il a ajouté qu'une règle de vie est nécessaire, tout en encourageant à préserver des moments de solitude et à partager du temps avec des frères et sœurs dans la foi. "Les personnes qui ne prennent jamais de pause ne vont pas bien", a-t-il affirmé, soulignant qu'un espace de silence et de recueillement est crucial pour les consacrés. Le Pape a également mis en garde contre l’envie, qualifiée de "vice jaune", et a rappelé que la mission du clergé est d’apporter la consolation et l’amour de Jésus aux autres.