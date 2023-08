EDF Corse : 300 clients privés d'électricité à Biguglia et Furiani

Dans un communiqué, EDF indique que ses "équipes sont restées mobilisées une grande partie de la soirée, et actuellement la quasi-totalité des clients de Sartene et Giuncheto sont réalimentés. Ce matin nos agents sont encore à pied d’œuvre. Le dépannage se poursuit sur la commune de Monacia-d'Aullène".



Le problème s'est déplacé en Haute-Corse où ce mardi matin EDF fait état de "plusieurs nouveaux incidents, et un peu plus de 300 clients sont toujours privés d’électricité, principalement sur les communes de Biguglia et de Furiani."



EDF estime que la réalimentation des clients est prévue pour le milieu de la journée, "sous réserve de maintien des conditions météorologiques".

Des pannes individuelles peuvent néanmoins subsister. Dans ce cas, on peut solliciter le centre d’appel dépannage au 09 72 67 50 20

Dans le même temps EDF Corse "recommande une grande prudence, et invite la population à contacter directement le service de dépannage en cas d’anomalie sur le réseau. L’entreprise rappelle qu’il ne faut en aucun cas toucher un fil à terre".