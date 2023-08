E notte di a Mandulina revient animer les rues de Corte pour sa 5e édition

La cinquième édition d’E notte di a mandulina se dérouleront à Corte du 12 au 13 août prochains. Organisée par l’association Mandeo, cette manifestation sera articulée autour d’ateliers , de conférences et de concerts. « Les gens ont besoin de réentendre cet instrument », soutient Antoine Leonelli, directeur artistique de Mandeo. « Nous avons donc, encore une fois, invité des artistes de renom pour nous faire entendre un répertoire traditionnel mais également de créations. Une manifestation qui s’inscrit également dans d’autres piliers que sont la formation, avec des ateliers de pratiques pour que jeunes et moins jeunes aient quelque chose à se mettre sous les doigts. Nous tentons de développer cette manifestation avec une conscience musicale avec l’aspect de la tradition orale mais pas seulement puisque nous invitons aussi les gens à lire de plus en plus le solfège. Tandis que les 9 et 10 août aura lieu une master class animée par deux professeurs à savoir Cécile Valette-Soarat et Fabio Gallucci, membres du Quintette à Plectre de France ».



La mandoline est un instrument emblématique non seulement de Corte, mais aussi de toute la Corse. Mais depuis quelques années cet instrument bénéficie d’un mauvais cliché passéiste. Elle reste malgré tout dans les oreilles des gens qui ont connu cette période jusqu’à il y a une trentaine d’années. Sachant que le véritable âge d’or de la mandoline se situe dans l’entre deux guerres. « C’est cet esprit là que nous avons envie de raviver avec notre association avec ce répertoire traditionnel propre à Corte où les mandolinistes comme Petru Filippi, Antoine Blanchenoix, Gaston Pietri, Ernest Agostini, Joachim Martinetti ou plus près de nous Antoine Albertini se sont appropriés des morceaux napolitains, florentins ou encore romains ».



L’association espère qu’à travers cette manifestation, mais aussi grâce aux formations prodiguées tout au long de l’année, la mandoline retrouve grâce auprès des jeunes musiciens d’autant que la création, à la rentrée prochaine, d’une antenne du conservatoire de Bastia devrait fortement y contribuer aussi. « Je n’ai pas un discours passéiste, mais je crois que l’on peut être acteur de la société d’aujourd’hui. Et je crois que la mandoline a tous les atouts qui lui permettraient de retrouver les chemins des ruelles cortenaises. Nous devons donner à l mandoline un espace dédié pour la retrouver sur une scène et le conservatoire va nous permettre cela. Du moins, je l’espère », a conclu Antoine Leonelli qui a également tenu à remercier la CdC, la mairie de Corte ainsi que l’Office de tourisme centru di Corsica pour leur soutient permettant de proposer une manifestation gratuite.