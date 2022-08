E Statinate : c'est parti pour un week-end de littérature dans les vignes de Balagne

Du 4 au 7 août, dans les vignes d'Alzipratu, du Culombu et du village de Lumiu, de nombreux auteurs à succès se succéderont pour rencontrer et échanger avec le public. "Nous sommes aujourd'hui à la 10ème édition du Festival E Statinate. Nous sommes encore et toujours en Balagne avec nos lieux fétiches et notre ouverture au domaine d'Alzipratu, un lieu qui est entré dans nos traditions. Ici, en Balagne, nous avons nos itinéraires et nos habitudes. À partir de vendredi, nous serons au Clos Culombu et à Lumiu," explique, Marie-France Bereni Canazzi, présidente de l'association Musa Nostra qui organise l'événement.



Que ce soit au cœur des vignobles, ou à Lumiu, les lieux sont ainsi choisis par l'association bastiaise pour permettre de belles rencontres. "Ce sont des endroits jolis, des lieux patrimoniaux. Nous avons la chance d'avoir en Balagne, des points de chutes superbes, alors on en profite".



Une marraine d'exception

Ce jeudi 4 aout, les premières rencontres ont été inaugurées en présence de la romancière Lilia Hassaine, marraine de la 10ème édition. "Cette année, je viens plus en tant que journaliste qu'auteur. Lors des précédentes éditions, j'étais venue présenter mes romans". L'Œil du Paon, sorti en 2019 et Soleil Amer, en 2021. "Aujourd'hui je viens pour interroger Nicolas Carreaux et Patrice Franceschi, que je connais déjà".

En effet, ils étaient tous les 2 présents sur la première sélection du prix Goncourt 2021, parmi les 16 romans en lice et également finalistes du prix Goncourt des lycéens. "J'ai accepté d'être marraine d'E Statinate car Marie-France m'a toujours soutenue depuis le début. C'était un des premiers festivals que je faisais pour mon premier roman. Et m'a de nouveau invitée pour le 2ème. Lorsqu'elle m'a demandé d'animer les rencontres, je ne pouvais pas dire non et c'est pour moi un réel plaisir d'y venir. Une programmation de dingue, un attachement particulier pour Marie-France et pour la Corse également que j'adore".



Durant ces 4 jours, pas moins de 10 auteurs présenteront leurs œuvres au public. "Des hommes, des femmes, corses ou français, il y a une grande mixité d'auteurs, interrogés par Anne-Marie Sammarcelli et Kenin Petroni. On essaie de donner la parole à tout le monde et à tous les genres de littérature. Nous avons la chance d'avoir Ornela Nobili, qui a écrit sa premiere œuvre, un recueil de poésies corses. Le chroniqueur d'Europe 1, Nicolas Carreaux qui va présenter son roman. Il y a également des auteurs corses, Michèle Pedinelli et Elena Piacentini, qui se sont faites connaître par l'écriture de romans policiers. Helena Piacentini est passée aujourd'hui à la littérature blanche", précise Marie-France Bereni Canazzi.



Des rencontres qui commencent à partir tous les jours de 18 heures. À 21 heures, c'est la seconde partie, avec un nouvel auteur.



Le programme

Ce vendredi 5 août, le rendez-vous est fixé au Clos Culombu de Lumiu avec Patrice Franceschi et Jonathan Coe. Samedi, a la Rimessa puis et au jardin Laetitia Casta, Maria Pourchet et Frédéric Beigbeder. Dimanche, il faudra se rendre au clos Culombu pour " une rencontre incroyable entre Giuliano Da Empoli qui a écrit Le Mage du Kremlin sur Poutine et Andrei Kourkov, écrivain ukrainiens en exil. Une discussion vraiment d'actualité" termine la présidente.



Pour clôturer cette 10ème édition, dimanche à 21h30, dans les jardins Laetitia Casta de Lumiu, le concert du groupe Sunniendu, avec des chants corses et lyriques.