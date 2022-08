E-Sport : Un beau succès pour le tournoi de Smash Bros Ultimate de Bastia

Depuis plusieurs mois, l’association Arte Luri, qui a pour objectif l’éducation artistique par, entre autres, la musique, la danse, le théâtre, la peinture ainsi que l’aide à la promotion et ou la diffusion de tout projet artistique, porte le projet d’une équipe e-sport.Lors de sa récente assemblée générale l’association créée en 2010 par Sylvie Biaggioni a en effet décidé d’élargir sa palette à des activités audiovisuelles, internet et jeux vidéo. Le e-sport est une activité qui monte en puissance depuis plusieurs mois chez les jeunes et les adultes et le SC B astia possède d’ailleurs plusieurs équipes. Pour Antony Valenti à l’origine de la section e-sport à Arte Luri, « le e-sport est un vrai sport qui demande dextérité, concentration, vivacité, mental en fonction des personnages choisis ». Et le fait est qu’une compétition de e-sport n’a rien à envier aux compétitions de sports traditionnels avec ses champions, ses supporters, ses commentateurs, ses retransmissions en streaming.Smash Bros Ultimate, dans lequel s’est spécialisé Arte Luri est un jeu vidéo de combat et de plates-formes très populaire. Le club recense aujourd’hui une soixantaine de membres dans l’équipe, des jeunes de 16 à 32 ans avec chacun son pseudo. « On joue 1 contre 1 ou 2 contre 2 en présentiel le plus souvent ou en ligne » explique A. Valenti qui via une chaine de streaming guide les débutants.L’équipe d’Arte Luri a déjà participé à de nombreux tournois internationaux : Paris, Lille, Nice, Londres, Vienne en Autriche et même San José en Californie). Elle organise aussi 2 fois par mois des tournois à Bastia avec parfois des pointures de ce jeu. « Ces tournois sont l’occasion d’agrandir la communauté et d’aguerrir nos champions » précise S. Biaggioni. Après le tournoi très réussi de ce dimanche et qui a réuni une bonne vingtaine de participants, la Team Arte Luri composée de 10 joueurs participera, du 25 au 28 août, au grand tournoi d’Ultimate Wanted 4 à Créteil. Un tournoi très prisé qui réunit notamment le champion du Monde mexicain et le meilleur européen, un français. A l’image d’autres sports, le e-sport possède ses professionnels et les gains peuvent parfois atteindre plusieurs milliers d’euros grâce aux nombreux sponsors.​Arte Luri pourra d’ailleurs aller à Créteil grâce au magasin Leroy Merlin de Furiani.