SC Bastia : E-Sport et développement d’actions sociales tous azimuts

Récemment, le centre communal d’action sociale de Paese Novu, a servi de cadre à une journée pédagogique et de découverte autour du E-Sports en présence des dirigeants du SCB, des élus de la ville et responsables du CCAS, des partenaires.

« Depuis 3 ans, avec les forces vives du club, le Sporting développe toutes sortes d’actions pour montrer qu’il peut faire autre chose que du football » souligne le président Claude Ferrandi. « Il nous faut nous intéresser à autre chose pour jouer un rôle social auprès de la population, pour rayonner, pour transmettre autre chose que le foot. Aussi nous sommes-nous rapprochés de la mairie de Bastia et de son CCAS. On doit aujourd’hui avoir une vision large pour que l’entité SCB ait des ressources, d’où des activités connexes à développer ».





Surfer sur le eSport

« C’est un pari fou que nous nous sommes lancés depuis 3 ans » explique Jean-Philippe Thibaudeau, en charge du développement du eSport au SCB. « Le eSport est aujourd’hui en pleine expansion, c’est une véritable activité professionnelle et c’est une manne financière non négligeable pour le Sporting, pour renforcer son budget. Aujourd’hui on ne peut plus se concentrer uniquement sur les Droits TV ou la billetterie. Des voies parallèles existent pour renforcer les rentrées d’argent. On a été un des rares clubs de National, l’an passé, à se projeter dans le eSport ». Le eSport ou E-Sport (pour electronic sports) qui a commencé à émerger à la fin des années 80, consiste en la pratique sur Internet ou en LAN party d'un jeu vidéo seul ou en équipe. Aujourd’hui l’eSport au haut niveau est financé par de gros sponsors et génère des fortes rentrées d’argent via les retransmissions sur la toile. « Dans un premier temps nous avons dû créer une structure qui se consacre à l’eSport, à la jeunesse, à sa formation, à son développement » poursuit J. Jean-Philippe Thibaudeau. « Avec la ville de Bastia, on a trouvé un partenaire à l’écoute car elle aussi veut apporter un plus aux quartiers dits « prioritaires », aux personnes en difficultés, à la recherche d’un emploi ».

C’est l’association SCB, présidée par Marc-Antoine Luca, qui est porteuse du projet et qui a mis en place différents ateliers au centre communal à Paese Novu. « Le SCB nourrit l’ambition de former et de faire éclore des champions en eSport. On a espoir d’avoir bientôt des champions du petit écran » indique M.-A. Luca.





Une équipe de 15 joueurs aux couleurs du SCB

Aujourd’hui la catégorie eSport du SCB, compte une quinzaine de joueurs. « Nous avons 12 jeunes majeurs qui composent l’équipe première » explique Sébastien Maire, responsable des équipes eSport du SCB. « Notre équipe première est composée de jeunes de 18 à 25 ans, répartis sur 3 jeux : FIFA, un jeu de foot, Rocket League, un jeu de voitures, et Hearth stone, un jeu de cartes. Chacun de ces jeux dispose de ses propres compétitions. En FIFA et Rocket on est inscrits au niveau National et en Hearth stone on joue à l’échelle internationale. On s’entraine jusqu’à 15 heures par semaine. Nous n’avons que 2 ans d’existence mais on obtient, déjà, de bons résultats. Pour sa première participation à la Gamers Assembly, l’un des plus grands rendez-vous sur la scène du E-Sports, le SCB a remporté le titre sur Hearthstone et décroché une superbe 4ème place sur FIFA22. Nos deux autres joueurs FIFA22 sont entrés dans le Top 8, tout comme notre équipe RocketLeague, issue de notre Académie E-Sports. Cette Académie compte 4 jeunes joueurs, mineurs. C’est un peu notre centre de formation. Notre projet est de développer une discipline de masse pour en tirer une élite, les talents de demain ».





Création d’une Gaming room

Dans cette optique, en partenariat avec la FNAC de Furiani, le SCB va prochainement mettre en place une Gaming Room afin de favoriser l’insertion, l’échange et le partage au travers de cette nouvelle discipline sportive qu’est le eSport. « Le Sporting va pouvoir bénéficier de tout un matériel mis à disposition par la FNAC à hauteur de

40 000 € » précise Jean-Philippe Thibaudeau. « Il y a chez nous une réelle volonté d’être aux côtés du Sporting et de la ville de Bastia » souligne Romain Grassini, créateur de la FNAC de Furiani. « On va tenter de faire émerger, évoluer cette nouvelle section du SCB afin qu’elle soit un axe de développement pour le club. Il y a tout un volet social qui va permettre de faire émerger une élite d’une masse ». Pour le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Bastia, cette opération du SCB entre bien dans la politique de la ville. « Ce centre de Paese Novu se veut un lieu de vie des quartiers sud, un espace de rencontres, de mixité sociale avec des actions attractives qu’elles soient sportives ou culturelles. C’est par là que peut se créer le lien social » indique Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS.