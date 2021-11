E Canalette è e piove" : contribuer à l’émergence d’une nouvelle scène musicale corse

Alors, à vos instruments, à vos partitions, à vos voix : Prêts? Partez!

Après 40 ans et plus d’activité artistique pour l’un, et d’action dans le domaine culturel pour l’autre, l’ensemble A Filetta et l’association U Svegliu Calvese, co-organisateurs du festival « Rencontres de Chants Polyphoniques de Calvi », ont décidé d’unir leurs compétences et leur expérience, en vue de contribuer à l’émergence d’une nouvelle scène musicale corse.Pour ce faire, ils lancent un concours dénommé : « E canalette è e piove », dont l’objectif est d’une part, l’émulation entre les nombreux jeunes musiciens qui hésitent encore à franchir le pas de la professionnalisation, et d’autre part, le soutien à la création dans toutes ses phases.Se sont joints aux sus-nommés, le Théâtre de Propriano et le Spaziu Natale Rochiccioli de Cargese, qui partagent le même objectif et mettent leurs moyens techniques et humains au service de cette entreprise.Le concours « E canalette è e piove » est ouvert à tout.e.jeune musicien.ne, vivant en Corse, .professionnelle, ou en passe de le devenir.Pour obtenir le cahier des charges du concours, il suffit de faire acte de candidature, en écrivant à rpcalvi@gmail.com : le cahier des charges vous sera envoyé par retour de mail.Le ou la gagnante se verra aidé(e) et soutenu(e) dans sa création (résidence rémunérée, communication, réalisation de fiche technique…etc.) dans un premier temps, jusqu’aux Rencontres de Chants Polyphoniques 2022 où la création sera présentée, puis l’année suivante jusqu’à l’aboutissement de la création : réalisation du répertoire d’un concert.