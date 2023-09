Dumè Colonna : Une légende du foot vient de s’éteindre à Corte

Dumè Colonna, né le 4 septembre 1928 à Corte, a débuté sa carrière de footballeur très jeune dans son club de l’US Corte comme gardien de but. Après avoir évolué dans toutes les catégories de jeunes, il intégrera l’équipe senior des « verts et blancs ».

Il quitte son club de coeur en 1948 pour rejoindre Montpellier où son frère Jean-Charles va s’inscrire en faculté de médecine. C’est là que tout s’enchaîne très vite pour lui, que l’épopée Colonna commence et qu’il va connaître la prodigieuse carrière footballistique qu’on lui connaît.





En effet, c’est là qu’il va signer son premier contrat professionnel. En fin de saison il quitte le club pour rejoindre le Red Star jusqu’en 1955 avec, à la clé, un titre de champion de France de 2e division. Il signe alors en première division à l’OGC Nice où, fort de sa qualités mémorables sur sa ligne et sur ses sorties aériennes de jeu, il s’impose et devient rapidement le gardien titulaire. La même saison, il sera sacré champion de France avec la meilleure défense du championnat. Il participera la saison suivante, à la Coupe des Clubs Champions et c’est en quart de finale que l’OGC Nice sera battu 6-2 par le futur vainqueur, en l’occurrence le Real de Madrid de Di Stefano.

Les performances du jeune Dumè Colonna dans ses buts, lui permettront de connaître alors, sa première sélection en équipe de France en 1956 face à l’URSS. Dans la foulée, il signe au Stade de Reims où il évoluera de 1957 à 1963 aux côtés de Fontaine, Kopa, Penverne, Vincent et autre Piantoni.

Dumè Colonna, inventeur du dégagement à la main, - rien que ça - sera également sélectionné avec l’équipe de France pour participer à la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Malheureusement, il ne jouera aucun match avec ses coéquipiers qu’il verra s’incliner lourdement en demi-finale face au Brésil de Pelé (5-1), et futur vainqueur du trophée ; la France terminant à la troisième place. C’est à ce titre que Dumè Colonna était invité régulièrement par la FFF aux phases finales de toutes les coupes du Monde de football.





Avec son club du Stade de Reims, il sera sacré champion de France en 1962 et en 1963. C’est à la fin de cette dernière saison et fort d’un nouveau titre que le grand gardien mettra fin à sa carrière. Il se reconvertira au poste d’entraîneur en prenant en main la destinée de l’équipe nationale du Cameroun et plus particulièrement la responsabilité de l’entraînement des gardiens, et ce jusqu’en 1974 avant son retour en France. C’est ici, au Cameroun, que Dumè se liera d’amitié avec le footballeur Zacharie Noah, père de Yannick Noah. Ce dernier, viendra d’ailleurs régulièrement en vacances à l’Auberge Colonna, où il fêtera aussi sa victoire à Roland Garros en 1983 !







Dumè qui n’a jamais oublié ses racines, fêtera son jubilé sur le stade Santos-Manfredi de Corte dans la foulée, avec toutes les stars du football qui avaient joué avec lui. Des milliers de personnes avaient alors eu le grand bonheur de voir évoluer la grande équipe du Stade de Reims sur ce vieux stade en terre battue. Les Kopa, Piantoni, Vincent ou encore Fontaine avaient alors reçu la standing ovation des Cortenais et des passionnés du football venus de la Corse entière. On se souvient également que l’équipe des « Pieds Nickelés » avait été invitée d’honneur de ce jubilé avec, Serge Gainsbourg, Jean-Pierre Beltoise ou encore Richard Antony, sans oublier Pierre Cangioni et à juste titre puisque le créateur de Télé Foot sera ensuite président de l’Olympique de Marseille en 1995, tandis que Dumé Colonna en sera son premier vice-président.





Durant des années, Dumè Colonna a également « prêté » son diplôme d’entraîneur à son club de cœur, l’US Corte. C’est d’ailleurs en 1984 que les Cortenais vont participer à leur premier 32e de finale de la coupe de France à Orange. L’occasion pour Dumè Colonna de faire revenir sous le maillot « vert et blanc » l’ancien ailier du SECB, Johnny Giordani dont la pointe de vitesse aurait pu apporter un plus à l’équipe. Malheureusement deux buts entachés de hors-jeu avaient annihilé les espoirs des montagnards dans cette compétition qui se terminait par un... envahissement du terrain des supporteurs cortenais !





L’année suivante, Dumè Colonna devient le premier gagnant du loto foot. Une nouvelle manne financière exceptionnelle pour l’enfant prodige de la Corse, qui lui permet alors de construire son hôtel éponyme, dans le prolongement de l’auberge Colonna qu’il gérait déjà. Nostalgique, il donnera même aux chambres de cet hôtel les noms de ceux qui évoluèrent au Stade de Reims avec lui.

Après avoir rendu la présidence de l’USC, Dumè Colonna profitera d’une retraite bien méritée partageant sa vie entre ses affaires et la haute vallée de la Restonica où il se plaisait à recevoir tous ses amis dans sa « bergerie » des Gruttelle où l’on avait l’habitude de croiser notamment Raymond Kopa, le virevoltant atatquant du Stade de Reims et du Réal de Madrid. Loin du star-system, il était d’une simplicité désarmante, émouvante et se mettait en quatre pour satisfaire ses invités parmi lesquels les plus grands noms du sport, du show-biz, etc.





Dumè Colonna avait eu le malheur de perdre son fils Pascal il y a quelques années avant de perdre son épouse et ses frères. Il s’est éteint paisiblement ce mardi 12 septembre à 9 heures entouré de l’affection de ses filles Fabienne et Mireille. A n’en pas douter, la physionomie de Corte, de la Restonica plus particulièrement, n’auront plus le même visage avec Dumè, parti pour un autre et ultime voyage. Il laissera de lui une trace indélébile, dans les manchettes, les mémoires et cœurs.

La famille recevra les condoléances dès ce mercredi tandis que les obsèques de Dumè Colonna devraient être célébrées ce jeudi.

En ces douloureuses circonstances, Corse Net Infos présente ses plus sincères condoléances à toute sa famille.