Du rire et de la légèreté à Bastia avec "C’est vulvissime", le dernier spectacle de Stéphanie Agrain

« Je pense qu’aujourd’hui on éprouve ce besoin d’humour, de légèreté » explique Muriel Swann, responsable des Petites lucioles. « Stéphanie est une femme libre, sans tabous et qui, sous couvert d’humour, transmet une sorte de sagesse, un message thérapeutique, ramène la conscience de la sexualité ».Un véritable numéro d’équilibriste humoristique pour Stéphanie Agrain sur des sujets tabous : la sexualité, la femme et le plaisir… Stéphanie y campe toute une génération : la petite fille, l'ado, la jeune femme, la mère, la femme vulvissime, une gynécologue, la ménopausée, la sexygénaire … le tout bien caricaturé. Un époustouflant feu d’artifice de théâtre, de couleurs, de sexualité, d’émotions et de pertinence. Et la sexualité, notre humoriste en connait un rayon puisque sexothérapeute de profession, à Toulouse, et formatrice de sexothérapeute avec sa méthode S.A.R.A.E . « C’est un spectacle* d’humour mais aussi pédagogique. J’y traite de la grossesse, de l’accouchement, la découverte tardive du plaisir et je remets chacun à sa place dans la sexualité, homme comme femme» explique-t ’elle. De l’humour, de la légèreté mais aucune vulgarité. «Je fais beaucoup d’autodérision, j’ironise, car ce spectacle est autobiographique avec de nombreuses anecdotes sur ma sexualité. Il y a aussi, selon la réaction du public, une part d’improvisation. Quand je suis venue à Bastia pour la 1fois en 2019 pour mon spectacle sur le clitoris, durant 10 mn le public ne s’est pas déridé. Et puis il y a eu un déclic. Maintenant je sais. »Son public ? « Une majorité de 30/50 ans, très féminine bien sûr mais les hommes sont aussi présents à mes spectacles ».Comme on dit jamais 2 sans 3, notre humoriste a déjà un 3spectacle dans les tiroirs avec un titre tout aussi évocateur que les 2 premiers : « Fais-moi jouir l’hypophyse », un livre sur les dérives sexuelles. Stéphanie Agrain a aussi publié un livre, un album jeunesse illustré, écrit avec sa sœur : « Pipou, bébé paillettes »« C’est l’histoire de Romane, ma nièce, une petite fille née grâce à la PMA. Une paillette en PMA c’est un petit tube fin dans lequel est conservé le sperme congelé du donneur. Ce livre est destiné aux enfants de 3 à 6 ans qui ne savent comment expliquer qu’ils ont deux mamans ou deux papas. C’est un support pour que ces enfants puissent entrer à l'école maternelle en connaissant leur histoire afin de pouvoir répondre aux copains dans la cour d'école. Nous avons toujours eu conscience que la différence pouvez être destructrice, alors à l'heure du harcèlement scolaire, de l'homophobie et du sexisme, nous espérons donner des clés, bienveillante et positive, à ces enfants. De nombreuses écoles nous ont d’ailleurs pris ce livre ».En aval de ce spectacle, les Lucioles proposent aussi le dimanche 5 février, de 10h à 20h un atelier intitulé : « Du féminin blessé en féminin sacré ». En matinée un atelier avec Stéphanie Agrain, sexothérapeute et l’après-midi un second atelier avec Muriel Swann, thérapeute holistique ( renseignements et inscription ). « C’est une rencontre avec soi-même, un moment d’amour de soi-même, pour libérer les blessures et les croyances autour de la sexualité, une mise en paix du féminisme. Nous conclurons cette journée réservée aux femmes par une méditation guidée »*« C’est Vulvissime » par Stéphanie Agrain. Vendredi 3 février 2023 à la salle polyvalente de Lupino. Billetterie sur place ou en ligne