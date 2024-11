Du bio dans nos assiettes : une matinée d'échanges et de saveurs au CFA de Haute-Corse

C’est une journée placée sous le signe de l’engagement et de la transmission qui se tiendra ce jeudi 28 novembre au Centre de Formation des Apprentis (CFA) de Haute-Corse. Organisée par Inter Bio Corse, dans le cadre de la campagne nationale #BioRéflexe, cette rencontre rassemblera apprentis, enseignants et producteurs locaux pour un moment d’échange, de découverte et de partage.



Dès 9h30, la table-ronde intitulée "Du Bio dans nos assiettes" donnera le ton. Autour d’Émilie Claudet, directrice d’Inter Bio Corse, et d’Alessandro Capone, chef cuisinier et fervent défenseur des produits locaux, les discussions promettent d’explorer les enjeux du bio : ses vertus environnementales, son rôle dans l’économie insulaire et sa contribution au maintien des savoir-faire traditionnels.



Des producteurs locaux viendront enrichir ces échanges en partageant leur expérience de terrain. Le bio en Corse, avec ses 22 % de la surface agricole utile dédiée à cette agriculture, n’est pas qu’un label : c’est un engagement quotidien porté par des hommes et des femmes attachés à leur terre.



Apprendre par la pratique

À partir de 10h45, la théorie laissera place à l’action. Les apprentis du CFA participeront à une masterclass animée par Alessandro Capone. Entre astuces culinaires et démonstrations techniques, ils découvriront comment sublimer des produits de saison tout en adoptant des pratiques responsables, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin, à midi, un spuntinu bio conclura cette matinée. Les créations des apprentis seront mises à l’honneur aux côtés des accords mets-vins sélectionnés par la sommelière Sophie Mirande. Ce moment de dégustation sera aussi l’occasion de montrer concrètement comment l’agriculture biologique s’intègre à une gastronomie de qualité, respectueuse des cycles naturels et des terroirs.

Au cœur de cette matinée, il y a aussi une volonté : préparer la nouvelle génération de professionnels des métiers de bouche à intégrer ces valeurs dans leur pratique. Le CFA de Haute-Corse, avec ses infrastructures modernes et ses 17 formations dédiées aux métiers de bouche, incarne cette ambition.