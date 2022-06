Du Taravu à Paris pour présenter leur film en langue corse, "U fiatu"

Créé en 1995, Cinéma, cent ans de jeunesse permet à des jeunes de tous horizons de 6 à 18 ans de de vivre une expérience de cinéma qui allie formation au cinéma et expérience créative, dans le cadre d’ateliers en milieu scolaire organisés autour d’une thématique annuelle. Les ateliers sont menés durant une année scolaire par un enseignant passionné et un praticien du cinéma venu apporter son savoir et son expérience aux élèves. Après visionnage et analyse d’extraits d’oeuvres cinématographiques, les élèves réalisent des exercices individuels avant de commencer à travailler ensemble à la réalisation d’un film-essai. Durant l’année, des rencontres, des temps d’échanges et de bilan, sont organisés pour l’ensemble des participants. En juin, les films réalisés en atelier sont projetés au Ciné 104 à Pantin et dans les autres structures des régions et pays. L’occasion pour les élèves de présenter leur travail et d’en débattre avec les autres participants.En février 2021, le programme s’est trouvé mis en danger par le désengagement de la Cinémathèque française, malgré ses 26 ans d’expérience réussie. 500 professionnels du cinéma ont alors signé une tribune dans Le Monde contre l’abandon de ce dispositif unique au monde de transmission du cinéma qui se déroule chaque année dans huit régions françaises et de nombreux pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, Espagne, Finlande, Italie, Japon, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Uruguay). Quelques mois après la parution de cette tribune, la Cinémathèque française a fait savoir qu’elle acceptait d’accompagner la transition vers la nouvelle association créée pour prendre en charge le dispositif, l’association « CCAJ ! » (« Cinéma, cent ans de Jeunesse ! »).En 2021/2022, plus de 40 ateliers ont donc pu être organisés, et une sortie d’atelier est prévue les 1er, 2 et 3 juin 2022 en présence et avec le soutien des réalisateurs-parrains Mathieu Amalric, Arnaud Larrieu et Ignacio Aguero, et de la réalisatrice-marraine Marilyne Canto.