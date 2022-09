"Dons d’ovocytes et de spermatozoïdes : pourquoi donner ses gamètes ? Le mag info"

Charles Monti le Mardi 20 Septembre 2022 à 17:18

La nouvelle loi relative à la bioéthique promulguée en août 2021 et applicable au 1er septembre 2022 vient d’introduire d’importants changements avec l’ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation (aussi appelée PMA) aux couples de femmes et aux femmes non mariées et l’institution d’un nouveau droit d’accès aux origines pour les personnes issues de dons de gamètes.