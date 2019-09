Don de sang à Ajaccio : des surprises gastronomiques pour le plus grand plaisir des donneurs

Après la période estivale, période pendant laquelle la fréquentation des collectes a diminué, il est important de se mobiliser en venant donner son sang.



L’EFS donne rendez-vous aux donneurs à Ajaccio le mardi 24 septembre de 9h30 à 14h30, devant l’hypermarché E.Leclerc Rocade, pour une collecte gastronomique, en partenariat avec le Lion’s Club d’Ajaccio et la Table ronde française.



Au menu : des pâtisseries préparées par la Maison Filidori & Co, des plats concoctées par le restaurant l’Altru Versu, ou encore d’autres surprises de nos partenaires la boucherie Mannarini et de la boulangerie des 7 ponts. L’influenceur Nicook sera également présent sur cet événement inédit. Tous viendront à la rencontre des donneurs pour leur faire découvrir diverses saveurs gourmandes autour d’un geste citoyen, qui sauve chaque jour de nombreuses vies.



L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants : en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, 1 000 dons sont nécessaires chaque pour subvenir aux besoins de tous les malades, et seulement 800 sont collectés.



Informations pratiques :



Mardi 24 septembre de 9h30 à 14h30

Bus de collecte devant l’hypermarché E.Leclerc Rocade Boulevard Abbé Recco, 20090 Ajaccio



Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en téléchargeant l’application Don de sang de l’EF