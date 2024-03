Distillerie L.-N. Mattei : médaille d'argent au dernier Concours Général Agricole

Le Concours Général Agricole s'est déroulé 24 février au 3 mars derniers, dans le cadre du Salon international de l’agriculture de Prias.

Il récompense chaque année le savoir-faire et l’excellence des produits français.

Plus de vingt mille produits ont été goûtés et jugés à l’aveugle.



C'est lors de cet événement que l a Distillerie LN.Mattei a remporté la médaille d’argent avec sa dernière création, le Single Corn Whisky P&M 100% maïs et 100% bio avec à la clef un commentaire particulièrement élogieux du jury : "Belle complexité, rond et chaleureux : un vrai dessert"'