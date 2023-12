Disparition d'un quinquagénaire à Appietto, la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver retrouver M. Antoine Scandale, un homme de 58 ans, porté disparu depuis le dimanche 17 décembre. La dernière observation de sa présence remonte au parking du golfe de Lava, commune d'Appietto. Résidant à Baleone (Afa) et de nationalité française, M. Scandale mesure entre 1,70 et 1,75 m, avec une corpulence fine, des cheveux châtains et pas de barbe. Toute personne détenant des informations ou susceptibles de fournir des éléments utiles à l'enquête est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Peri au 04 95 25 60 17.