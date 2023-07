Dimitri Lienard (SC Bastia) : "J’ai l’habitude de me battre, de me surpasser"

- Votre choix de signer au Sporting ?

- J’ai senti de la part du président Ferrandi et du coach Régis Brouard une véritable envie de me faire signer. Le club me portait un véritable intérêt. Et donc le transfert s’est fait très rapidement. Le projet qui m’a été présenté ressemble un peu à ce que j’ai vécu à Strasbourg avec autour du club beaucoup de ferveur, de passion. Bastia est un club toujours en construction, comme j’ai connu ça à Strasbourg, un club que je vais découvrir, comme j’avais découvert celui de Strasbourg à mon arrivée, n’étant pas natif de la ville. En signant à Bastia, je veux apporter mon expérience, mon vécu, véhiculer mes valeurs alsaciennes, pour les jeunes joueurs.





- D’autres propositions pourtant ...

- J’aurais pu continuer en Ligue 1. Mon agent avait des contacts. Mais sans dénigrer ces clubs, il y avait moins de passion, de ferveur qu’à Bastia. C’est vrai que c’est un véritable challenge pour moi, car j’aurais pu rester dans mon confort à Strasbourg où on m’avait proposé une reconversion. J’ai fini en apothéose et je remercie les Alsaciens pour tout ce qu’ils m’ont apporté. Mais je veux toujours aller de l’avant et j’en ai encore sous le pied.





- Votre poste de prédilection ?

- Milieu de terrain, relayeur. Je suis plutôt dans l’action que la réaction. J’ai un gros volume de jeu, j’aime me battre sur le terrain, me surpasser, faire honneur au blason de mon club, tout donner pour mes coéquipiers. Dans mon métier, je n’ai jamais triché. J’ai un mental d’acier et je mets beaucoup de rigueur dans mon travail. Je mets un point d’honneur à respecter les supporters.





- Vos objectifs ?

- J’ai encore envie de faire plein de belles choses. J’ai peut-être moins d’explosivité, mais tout ce que j’ai vécu au Racing je veux en faire bénéficier le Sporting. J’espère qu’on fera une bonne saison, fau moins aussi bien que l’année dernière. Jusqu’à 20 ans, j’étais amateur et j’ai été maçon ou magasinier, me levant à 6 heures le matin. Je viens du peuple, j’ai l’habitude de me battre, de me surpasser.

Âgé aujourd’hui de 35 ans, Dimitri Lienard est né à Belfort (Franche-Comté).Il débute dans le football non loin de là, au club de Sermamagny dont son père est président, migre quelques années plus tard à l'ASM Belfort avant d'intégrer, à 12 ans, le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard qui ne le conservera que 3 ans.A 15 ans il retourne dans un premier temps à Sermamagny, puis, 3 ans plus tard, une nouvelle fois à l'ASM Belfort alors en CFA 2.Joueur amateur, jusqu’à 20 ans, il gagne sa vie en tant que maçon et magasinier, des métiers qui l’endurcissent, lui forgent un caractère de battant.Après avoir rejoint le FC Mulhouse en 2012, ses prestations lui valent d’être remarqué par les dirigeants du RC Strasbourg. Le club alsacien qui a vécu une véritable descente aux enfers vient tout juste d’être promu en National. Dimitri y restera 10 ans.Aujourd’hui, le voilà sous un autre maillot bleu, celui du Sporting. Un joueur qui devrait faire l'unanimité chez les supporters.