« Digital Factory in Paesi » : fin de tournée à Luri

Depuis son avènement, l’initiative « Digital Factory in Paesi » aura permis d’organiser 17 événements d’une journée chacun, dédiés à la mise en œuvre d’ateliers d’inclusion numérique, avec pour objectif d’accompagner les citoyens vers l’usage du numérique au quotidien.

On sait que la Collectivité de Corse et Corsica Fibra œuvrent en faveur de l’inclusion numérique.

En effet, dans le cadre du déploiement du réseau Très Haut Débit en Corse et parallèlement au déploiement des infrastructures physiques en cours, la Cullettività di Corsica et son délégataire Corsica Fibra, filiale de XpFibre, ont mis en œuvre des mesures en faveur du développement des usages et des services numériques permis par ce nouveau réseau de fibre optique.

Et pour ce faire, la Collectivité de Corse et Corsica Fibra ont choisi de soutenir le projet proposé par l’association Émaho Corse, intitulé « Digital Factory in Paesi », consistant à organiser des journées de médiation numérique à destination des citoyens de l’intérieur et de la montagne.

Cette initiative, dont la 17e étape vient de se dérouler à Luri, était financée par Corsica Fibra dans le cadre des fonds de soutien au développement des services et usages du numérique, prévus par la Délégation de Service public.

À noter qu'avant cette ultime opération qui avait rassemblé une soixantaine de personnes, près de 60 % du réseau Corsica Fibra avait été déployé sur la Communauté de Communes du Cap Corse et plus de 840 logements et locaux professionnels étaient, d’ores et déjà, raccordables à la fibre sur la commune de Luri et que les déploiements sont en cours sur le reste de l’EPCI.

Dans ce contexte, il était opportun de mettre en place des actions à destination des habitants de ce territoire rassemblés autour de Anne Laure Santucci, maire de la commune, et une partie de son conseil municipal.



Ainsi, des permanences d’accompagnement aux usages numériques, des réunions sur les risques et usages d’internet et des ateliers ludiques (défis robot, FabLab, design sonore, réalité virtuelle, espace rétrogaming et autres) ont rythmé cette journée appréciée à Luri.