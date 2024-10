"Di petre è di sangue" : avec son premier livre José Carducci célèbre la mémoire et l’identité corses

En cette rentrée littéraire, un ouvrage se distingue par son succès grandissant : Di Petre è di Sangue, de José Carducci, publié aux Éditions Cavallucciu. Ce récit, qui navigue entre la Corse et le continent, s’affirme comme une œuvre à la fois poétique et réaliste. À l’occasion de sa venue à A Casa di è Lingue, l’auteur nous a confié ses intentions d’écriture et les inspirations qui ont nourri son récit.



L’inspiration ancrée dans le tissu familial

José Carducci, auteur et comédien, se livre à l’écriture depuis son enfance, décrivant ce cheminement comme une forme de confession : « Dire sans dire en écrivant. » Avec Di Petre è di Sangue, qui a connu plusieurs réimpressions, il témoigne d’un écho positif auprès des lecteurs. L’ancrage de son récit se trouve profondément ancré dans sa propre histoire familiale. Pour lui, « la culture, ce n’est pas vital, mais c’est primordial. C’est un lien qui rassemble des gens qui se reconnaissent dans quelque chose de commun. »



L’auteur évoque la langue corse comme un « ciment d’un peuple », bien qu’il refuse de lui donner une dimension politique, préférant insister sur sa richesse et sa sensualité. À travers les chapitres de son récit, il dresse le portrait d’un géant aux yeux de source, figure centrale de l’histoire. Les personnages qui peuplent Di Petre è di Sangue sont tous inspirés de sa vie et des anecdotes familiales : « Tous les personnages ont existé. Le géant est un héros hybride, à la fois mon grand-père et mon père. » Ce roman à clef nous plonge dans un monde où la réalité et la fiction s’entremêlent, permettant au lecteur de ressentir un effet de mimétisme indéniable avec le territoire insulaire.



Entre légende et autofiction

L’intrigue, bien que fondée sur des faits réels, se teinte de nostalgie et d’émotion. José confie : « J’ai voulu retranscrire ce que je ressens, particulièrement la nostalgie que j’éprouve en pensant à mes aïeux. Ils sont un lien intense qui me montre la voie. » Di Petre è di Sangue s’inscrit ainsi dans une démarche d’autofiction, où la voix de l’auteur résonne à travers une plume à la fois poétique et réaliste.



L’ouvrage, qui se décline en version bilingue, évoque des scènes de la vie insulaire, comme ces moments sous un châtaignier, où les couleurs et les sons d’un territoire prennent vie. En parallèle, José Carducci a de nouveaux projets d’écriture, notamment sur le thème de l’enfance maltraitée, qui sera au cœur de son prochain livre.



Finalement, à travers la légende du géant aux yeux de source, Di Petre è di Sangue invite à un voyage immersif entre âpreté et douceur. L’auteur affirme avec passion : « Écrire, c’est m’insérer dans un monde existant où je magnifie l’instant zéro. » c'est ainsi qu'il trace de ses mots un décor familier où prennent vie des héros que l'on a sans doute croisés un jour.