Devoir de mémoire : 58 élèves de Corse-du-Sud récompensés

Transmettre un devoir de mémoire, sensibiliser les scolaires à un indispensable héritage contemporain, tel est l’objectif poursuivi, chaque année depuis quelques temps déjà par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, l’Académie de Corse et, dans l’ensemble, toutes les personnes liées de près ou de loin à tout ce qui a trait aux deux conflits mondiaux du 20e siècle. Cette année n’a pas échappé à la règle. Ainsi, 58 élèves sur 161 ayant participé aux différents concours mis en place, ont été honorés ce mercredi 1er juin à Ajaccio. Vingt-huit dans le premier degré et trente dans le second degré.



Ils étaient, ainsi 18 des CM2 de Bastelicaccia et près d’une dizaine des lycées et collèges de la Cité Impériale (principalement Laetitia et Fesch) et du Taravu à être conviés avec leurs enseignants et parents à une cérémonie particulièrement émouvante qui s’est déroulée dans les jardins de la préfecture . Jean-Philippe Agresti, recteur de l’Académie de Corse a ouvert la cérémonie, évoquant « des appartenances communes qui ne doivent pas gommer les particularités et l’histoire de chacun. En partageant cela, explique-t-il en s’adressant aux élèves, vous faites vivre les valeurs et les principes de la République mais aussi des hommes et des femmes qui ont su s’élever en ces temps obscurs, contre le mécanisme de la guerre. Par le biais de ces concours, c’est la mémoire collective qui est mise en valeur. »

Les élèves concernés ont participé à trois concours différents : les Petits artistes de la mémoire (sur le thème « Le regard des enfants sur la Grande Guerre, le concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) et le concours de la Bande Dessinée « Bulles de mémoire » sur le thème « la jeunesse face à la guerre.

En préambule à la remise des prix, Amaury de Saint-Quentin, le préfet de Corse a prix la parole afin de saluer les lauréats ainsi que leurs enseignants et, bien sûr, l’ONAC, qui est à l’origine de la manifestation. « Il est important, souligne-t-il, que ces élèves s’approprient l’histoire par leur créativité et la transmettre par leur travail. C’est ce que vous avez fait brillamment. Un travail dont on mesure le caractère essentiel aujourd’hui face à la fragilité de la paix... »

Les élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire de Bastelicaccia, accompagné d’Eric Decarpigny, enseignant et directeur de l’établissement ont été les premiers primés grâce à leur travail sur le thème de François Salini, un poilu corse bien connu. « On a vécu une belle histoire, analyse l’enseignant, les élèves se sont impliqués durant toute l’année à travers diverses activités telles que l’histoire bien sûr mais aussi l’art plastique ou le théâtre. »

À noter que les CM2 de Bastelicaccia sont finalistes du concours national en compagnie de 21 autre classes.

Deuxième concours, le concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) sur le thème « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich qui a vu plusieurs lauréats être récompensés :

Lillie-Saveria Leccia (3e du collège Fesch) qui reçoit le prix académique et départemental individuelle, Carla-Marie Susini-Sirop (3e collège Laetitia) 2e prix départemental individuel, Louis Poggi (3e collège de Santa Maria Sicchè), 3e prix individuel collège et César Carsalade (seconde au lycée Fesch) prix de la participation

La classe de terminale A du lycée de Sartène (prix de la participation collective lycée).

Enfin, Norah Ferrari et Marie Lou Pimpaud (3e collège Fesch) ont reçu le prix régional collège candidat libre pour leur BD sur Jacques Lorenzi dans le cadre du concours « Bulles de mémoire » sur le thème « La jeunesse face à la guerre ».