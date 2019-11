Deuxième jour de mobilisation des lycéens corses

Les agriculteurs et notre mouvement auront été les principales cibles de cette répression et les initiateurs de mobilisations en réponse à celle ci.

En effet, nous sommes mobilisés depuis plus d'une semaine en soutien à nos deux militants mais aussi en soutien à ceux qui chaque jour, se lèvent pour travailler la terre sur laquelle nous vivons, ceux qui chaque jour par leur labeur et leur savoir faire permettent à un pan de notre culture et de notre économie de survivre.

Ceux là même à qui l'on veut aujourd'hui imposer des contrôles abusifs sans prendre en compte les spécificités de l'agriculture Corse, ces hommes et ces femmes que l'on condamne si rien ne change à la précarité et au désespoir.

Face à ce désespoir les agriculteurs ont décidé de se mobiliser, ce qui a valut à deux d'entre eux d'être placés en garde à vue la semaine dernière et à Jean André Flori d'être condamné et incarcéré à Borgu.

Nous tenons à rappeler notre soutien à Jean André Flori ainsi qu'à sa famille, et exigeons sa libération immédiate.

Considérant la situation actuelle et les faits exposés ci dessus, Ghjuventù Libera prend ce soir la décision d'appeler la jeunesse Corse à la mobilisation.

L'état bloque la situation, nous bloquerons nous aussi.

Nous appelons donc l'ensemble de nos militants et plus largement l'ensemble des lycéens et étudiants de Corse à bloquer leurs établissements scolaires dès demain et jusqu'à samedi.

Nous appelons également l'ensemble de la jeunesse Corse à se rendre ce samedi à Aiacciu à la manifestation organisée par les syndicats agricoles à laquelle notre mouvement répondra présent."

"Les jours qui viennent de s’écouler auront été chargés en matière de répression et de mobilisations.