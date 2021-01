Deux lauréats au concours de vitrines de Calvi

Dans le but d'animer la ville en cette période morose sur fond de Covid-19, la municipalité de Calvi a organisé durant les fêtes de fin d'année qui viennent de s'achever, un concours de la plus belle décoration de vitrine.

Un jury composé de 5 personnes a rendu ce mercredi son verdict.

Leur choix n'a pu se départager entre deux établissements de la ville qui ont donc été récompensés ce 6 janvier à l'Hôtel de Ville en présence de Piera Siméoni et de Didier Bicchieray, adjoints au maire en charge des festivités.

Les deux lauréats sont Tania Andréo de la boutique « Corsica Beauty » et Pierre Moretti, des « Gâteaux Corses », qui terminent 1er ex-aequo. Les lauréats se sont vus remettre un diplôme symbolique et un chèque d’un montant de 200 € (le lot initial était fixé à 400 € à partager en cas d’égalité).