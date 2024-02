Deux ans après le début de la guerre, l’association Solidarité Corse-Ukraine toujours sur le pont

Le déni. La sidération. Et puis très vite la colère et la tristesse. Deux ans plus tard, Nataliya Khobta Santoni se souvient très bien de ce qu’elle a ressenti le 24 février 2022 lorsqu’elle a découvert que la Russie avait lancé une invasion contre l’Ukraine durant la nuit. « Pour moi ce n’est alors pas possible », raconte cette oncologue ukrainienne qui exerce à l’hôpital d’Ajaccio depuis 2009. Et puis au fil des heures la réalité la rattrape. Son pays est attaqué. La jeune femme appelle alors tous ses proches restés au pays. « Je voulais savoir s’ils étaient vivants », confie-t-elle. Chaque nouvelle bombe qui tombe fait en effet monter en elle la peur d’apprendre que l’un d’entre eux a été fauché par cette guerre insupportable. « Mais au bout de 48 heures j’ai compris qu’au lieu de se lamenter il fallait que chacun fasse ce qu’il pouvait pour aider », explique-t-elle. C’est ainsi que naitra l’association Solidarité Corse-Ukraine qui se mobilise depuis sans relâche pour collecter et transporter médicaments et matériel médical à destination des hôpitaux ukrainiens. Et ce malgré les près de 2500km qui séparent la Corse de l’Ukraine.



À tour de rôle avec son mari, Ange Santoni, au fil de ces douloureux mois de guerre ils s’élancent sur cette longue route pour acheminer ces dons à bon port. « En deux ans, grâce aux Corses, nous avons réussi à faire 20 allers-retours chargés, à peu près à chaque fois de 6m3 d’aide médicale », indique Nataliya Khobta-Santoni en précisant que chaque chargement représente « environ 20 000 euros de matériel ». Résultat d’une énorme chaîne de solidarité à laquelle elle ne s’attendait pas. « Ce qui m’a beaucoup surprise et touchée c’est que la Corse est la région la plus pauvre de France, mais les gens n’ont pas hésité à faire des dons. Aux premières heures de l’association, des retraités avec de tous petits revenus m’ont par exemple téléphoné pour savoir de quoi les gens pouvaient avoir besoin en Ukraine. Et grâce à leurs dons de couches et de lait infantile, de petits Ukrainiens ont pu survivre », confie-t-elle émue et encore profondément touchée par de nombreux gestes d’anonymes qui à leur échelle ont voulu contribuer à aider son pays.