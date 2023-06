Deux Corses retenus par le Montpellier Hérault Rugby pour le tournoi Super Seven

Il y a environ deux semaines sur la pelouse de Balma à Toulouse, alors en plein tournoi avec la Squadra Corsa Sette Rugby, Jérémi Loubic a eu la visite de Mathieu Borel, préparateur physique du Montpellier Hérault Rugb y. « C’est une belle surprise ! Je ne m’y attendais pas », s’exclame le joueur du RC Lucciana. Et pour cause, celui qui a débuté le rugby à 13 ans va découvrir l’univers du monde professionnel. La possibilité, pour lui, d’engranger un maximum de compétences. « C’est vraiment la cerise sur le gâteau. J’ai hâte de pouvoir commencer pour apprendre du monde pro. Ça sera une belle expérience dans ma carrière », se réjouit le rugbyman de 25 ans.





Pour Lothaire, l’annonce de sa sélection s’est faite d’une façon un peu plus originale. « Je jouais aux cartes avec mes amis, quand mon père m’a envoyé une capture d’écran de ma boîte mail avec ma convocation. J’ai dû la relire plusieurs fois avant de réaliser » .

L’arrière du RC Ajaccio rejoint donc son voisin insulaire dans les rangs du club montpelliérain. « Je connais Jérémi, nous avons déjà joué plusieurs fois contre. Nous sommes régulièrement en contact et nous nous sommes appelés pour nous féliciter. Nous savons qu’il va falloir s’entraîner plus intensément désormais », explique le jeune de 19 ans. Une consécration pour l’Ajaccien qui ne cache pas son attirance pour un rugby moins nombreux. « J’ai toujours rêvé de faire cette compétition ! D’autant plus que je préfère le rugby à 7. C’est plus rapide, plus fluide, plus physique ».



Avant de pouvoir observer Jérémi et Lothaire sous les couleurs du Montpellier Hérault Rugby, la Squadra Corsa Sette Rugby a rendez-vous, les 24 et 25 juin 2023, à Marseille pour le tournoi Delamon. Avant de clôturer la saison, le 1er juillet, à Meaux pour les championnats de France.