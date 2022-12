Des zones interdites pour la pêche aux oursins dans le Cap Corse

C'était une mesure dans les tuyaux depuis plusieurs années. Lors de la première commission halieutique organisée par le Parc en 2019, les pêcheurs professionnels, scientifiques et autres services de l'État avaient déjà constaté une diminution des stocks d'oursins violets, particulièrement en Haute-Corse. La réflexion pour préserver la ressource halieutique avait alors été lancée autour de la création de zones de jachères : un périmètre défini où le prélèvement du Paracentrotus lividus par la pêche professionnelle et de loisir est interdit.



C'est désormais le cas depuis le 9 novembre dernier dans quatre endroits choisis : Olzu, Albu, Malfalcu et Barcaghju. "On va beaucoup y laisser la nature faire d'elle-même pour voir si le stock peut repartir à la hausse, explique Jean-Laurent Massey, chargé de mission "écosystèmes marins" au Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate. On va également faire une expérimentation de restauration écologique, avec l'université de Corse via Stella Mare."



Dans le cadre du projet SPINA (Suivi des populations et restauration de l'oursin violet) porté par le Parc et la plateforme Stella Mare, un suivi sera effectué dans ces zones de jachères. Celui-ci devrait mettre en évidence l'impact des prélèvements des pêches professionnelles et de loisir sur l'état et la dynamique des stocks, identifier les populations "sources" et "puits", et caractériser les différents cycles de ponte tout en précisant le cycle de vie de l'espèce.