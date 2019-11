Des vols Corse-New York à gagner au Tournoi de Blitz Air France de Bastia

En partenariat avec Air France, la Ligue Corse et le Corsica Chess Club organisent le traditionnel tournoi de blitz doté de superbes cadeaux. Des prix magiques avec des vols A/R pour 2 personnes à New York, mais aussi à Paris, et de nombreux autres prix en nature...



Les inscriptions sont gratuites.



Rendez-vous le samedi 23 novembre à partir de 13h00 pour vous inscrire.

Début du tournoi à 14 heures

Coupes pour les trois premiers du classement général et trois premiers de chaque catégories elo (- 350, - 550, - 750, - 950, -1150, - 1400 et - 1650) 1ere féminine et 1er + 60 ans - Médailles pour tous les participants.

Remise des prix : 18h30