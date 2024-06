Des voiliers écologiques relient désormais la Corse au continent

Oubliez l’avion ou le ferry : la compagnie de transport Sailcoop propose de relier la Corse au continent à bord d’un bateau à voiles. Au programme : une liaison directe entre Calvi et Saint-Raphaël, d’une durée variable de 14 à 20h selon les conditions météorologiques, avec pour seul moteur la force du vent. De quoi ravir les amateurs du grand large tout en préservant la planète : « Nous décarbonons à 90% en moins qu’un paquebot ou qu’un avion. Nous souhaitions réinventer le mode de voyage. Nos modes de vies actuels ne résisteront pas aux contraintes du réchauffement climatique. Les passagers apprennent, au plus proche de la nature, à pratiquer et à apprécier la sobriété. » explique Maxime de Rostolan, l’un des fondateurs de la coopérative basée à Vannes, dans le Morbihan.



Pour l’heure, la compagnie utilise deux voiliers de 15 mètres, Awake et Belle Aventure, confiés par des propriétaires qui n’en ont l’usage que quelques semaines par an. « C’est un deal qui permet à tout le monde de s’y retrouver. Nous entretenons les voiliers toute l’année. En échange, les propriétaires récupèrent leur bateau quatre à cinq fois par an. Lorsqu’ils le retrouvent, il est en parfait état de fonctionnement. » précise Yann Royer, directeur des opérations chez Sailcoop. Chaque voilier peut accueillir jusqu’à 8 passagers à bord. Au cours de la traversée, il est très fréquent d’observer des dauphins et des baleines, car le voilier passe au cœur du Sanctuaire Pelagos, un espace protégé pour les mammifères marins qui le fréquentent. Entre deux séances de bronzage sous un soleil radieux, deux skippers proposent aux passagers les plus curieux de découvrir les rudiments de la vie à bord d’un voilier et de partager leur expérience de navigation, de jour comme de nuit. « Voguer à la seule lumière de la lune et des étoiles, c’est une expérience magique à vivre », poursuit Yann Royer. Pour participer à cette aventure inédite, il faut débourser entre 210 et 280 euros par personne pour un aller simple, nuit en cabine et repas inclus.



Une épopée d’un nouveau genre qui séduit de plus en plus de voyageurs. En 2023, Sailcoop a effectué 250 traversées, soit un total de plus de 1200 passagers transportés, contre 40 traversées et 120 passagers un an plus tôt. De quoi donner des ailes à ces transporteurs du futur. Les bateaux à voiles remplaceront-ils un jour les ferries ? Actuellement, Sailcoop travaille à la construction d’un catamaran de 80 passagers pour proposer une alternative sur des liaisons plus courtes. Ainsi, d’ici quinze jours, une liaison sera lancée entre Concarneau et les îles Glénan, en Bretagne. En parallèle, des réflexions sont engagées avec des cabinets d’architecte naval et les autorités pour concevoir des voiliers de très grande capacité (200 à 400 personnes) capables de faire, à vive allure, de longues traversées intercontinentales. « Nous nous emploierons à faire bouger certaines lignes pour que se déplacer à la voile devienne normal, voire logique » conclut, avec optimisme, Maxime de Rostolan.