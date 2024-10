Des visites guidées théâtralisées pour découvrir Bastia autrement

Les soirées du 28 au 30 octobre ont vu Bastia sous un jour nouveau, ou plutôt sous une ombre envoûtante. Le guide-conférencier, historien et comédien Benjamin Casinelli a animé des visites théâtralisées dans le centre historique, incarnant un personnage inspiré de Dracula pour guider ses auditeurs à travers les faits divers et tragédies des XIXe et XXe siècles. « À l’occasion de la Toussaint, d’Halloween et de la Sainte-André, l'idée était de proposer une déambulation costumée et théâtrale à Bastia, en mettant en lumière un aspect méconnu de son histoire : les faits divers entre banditisme, exécutions et drames, le tout teinté d’un brin de surnaturel », explique Benjamin Casinelli.



Le rendez-vous nocturne a rassemblé, chaque soir, une vingtaine de curieux, principalement des habitants de Bastia désireux de découvrir leur ville sous un autre angle. « Environ 15 à 20 personnes ont pris part à cette aventure sur les trois soirées, majoritairement des adultes entre 20 et 65 ans. Étonnamment, la majorité des participants sont des Bastiais désireux d’en apprendre plus sur leur ville ou de vivre une expérience insolite », ajoute-t-il. Le parcours de la visite, débutant place Saint-Nicolas, a conduit les participants le long des sites emblématiques de la ville, du Quai des Martyrs à la Citadelle, en passant par le Vieux Port. À chaque arrêt, le comédien a narré anecdotes et récits captivants qui ont transporté le public dans le passé trouble de la ville.



L’initiative, née de l’inspiration personnelle de Benjamin Casinelli, a vu le jour après une visite à Dublin, où le guide s’était plongé dans l’univers de Bram Stoker. « J’ai eu cette idée à la fin de l'été, alors que la saison touristique touchait à sa fin. En me remémorant un voyage à Dublin, où j’avais participé à une visite nocturne autour de Bram Stoker et de Dracula, j’ai pensé qu’une telle expérience pourrait également séduire ici », raconte-t-il. En collaboration avec l’Office du Tourisme, la déambulation a su éveiller la curiosité des habitants et raviver leur intérêt pour le patrimoine local.



Les retours sont enthousiastes : « Cette déambulation, à la fois ludique et instructive, a su éveiller leur curiosité et raviver leur intérêt pour le patrimoine local. » Une manière, pour Benjamin Casinelli, de montrer que Bastia cache encore des histoires à révéler et des légendes à raviver.