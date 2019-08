Des traces de pollution au large de Bastia et Furiani

Rédigé par Charles Monti le Samedi 31 Août 2019 à 16:31

Une nappe de 200 mètres carrés de boulettes, d'à peine un peu plus d'un centimètre, a été décelée samedi après-midi à 400 mètres du rivage entre les communes de Bastia et de Furiani. Un canot du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse a procédé à une reconnaissance. Il a essayé, après avoir alerté le CROSS Corse, de procéder à la dispersion des boulettes de goudron qui pourraient atteindre la grève dans le courant de la journée de dimanche.

