Des tests sérologiques disponibles à la pharmacie de Calenzana

Le TROD est un test facile et rapide à effectuer. Il consiste en une piqûre au bout du doigt, suivi d'un prélèvement avec une pipette de 10 microlitres de sang. Le sang est ensuite déposé dans le test, et un réactif est ajouté.





Les résultats sont disponibles dix minutes plus tard. Si le test est positif, une barre s'affichera à côté du marquage IgM et/ou IgG, correspondant aux immunoglobulines M et aux immunoglobulines G, qui sont des anticorps produits par l'organisme lorsqu'il entre en contact avec un virus, une bactérie, un parasite ou un champignon.

Le test indique alors si la personne a été en contact avec le virus récemment, ou il y a quelques semaines. Il est fiable à 99,6%.







A Calenzana, ce test est disponible au prix de 19€.

Quelques personnes se sont déjà faites tester, que ce soit avant un voyage, pour aller voir des proches faisant partie de la population à risque, ou encore après avoir eu des symptômes pouvant correspondre à la Covid-19.