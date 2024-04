"Des réservations en hausse pour la haute saison" : l'été s'annonce prometteur chez Corsica Ferries

- En Corse, la fréquentation touristique estivale a enregistré une forte baisse l’an dernier, avec moins 8,1 % par rapport à 2022. Certains professionnels de l’île prédisent une saison tout aussi difficile en 2024. Comment se portent les réservations pour la saison à venir ?

- Même s'il est un peu tôt pour évaluer pleinement l'activité touristique de 2024, nous constatons que l'avant-saison dans son ensemble est assez comparable à celle de l'année précédente, tandis que les perspectives pour la haute saison sont plus encourageantes. Nos réservations pour la haute saison sont en hausse, mais il est important de noter que les marchés touristiques sont extrêmement volatils. Il convient donc de ne pas tirer de conclusions trop précipitées de ces évolutions observées à ce stade. Il est encore trop tôt pour tirer des enseignements définitifs.



- La politique de l’ATC vise à étaler le tourisme sur toute l’année. Comment évoluent les réservations pour l’avant et l’arrière-saison ?

- Sur l'avant saison en particulier nous observons des décalages entre avril et mai ; cela est dû aux fêtes mobiles et aux vacances qui sont déplacées par rapport à l'an passé. Au global nous attendons à peu près le même nombre de personnes pour l’avant saison 2024 que 2023.



- Les transports pour la Corse, jugés trop chers, entraîneraient un changement de cap des vacanciers. Partagez-vous cette analyse ?

- Dans un contexte de taxe carbone et de renchérissement des coûts des hydrocarbures évidemment les prix ont subi des pressions à la hausse. Nous essayons de les contenir et cette année et avons même des baisses de prix par rapport à la dernière. En fin de compte ces baisses de prix entraînent une hausse de trafic que nous constatons à l'heure actuelle



- L’inflation a changé le budget et le credo des vacanciers, plaçant l'île en concurrence avec d’autres destinations européennes moins chères. Votre compagnie propose également des liaisons vers l’Espagne. Quelle est votre opinion sur cette concurrence ?

- Nous n'avons pas noté que notre croissance sur les Baléares se faisait au détriment de la Corse ou de la Sardaigne que nous desservons par ailleurs et qui sont concurrentes.



- L’inflation impacte non seulement le budget des vacanciers, mais aussi celui des armateurs, avec l'augmentation des prix du carburant et des matières premières. Avez-vous dû augmenter vos tarifs ? Comment résolvez-vous cette équation sans trop peser sur le portefeuille des voyageurs ?

- Les prix bien sûr mais de façon limitée. Cela se fait aussi en optimisant les traversées, en diminuant la vitesse parfois, en ayant des navires plus grands qui permettent de faire partager ces frais à plus de monde en même temps.



- La Méridionale va proposer une nouvelle liaison Lisula-Livourne. Votre compagnie envisage de proposer de nouvelles destinations cette été ?

- Les nouveautés pour 2024 tiennent à l'utilisation de notre nouveau navire le Corsica Victoria sur toute l'année, nous testons le port de Sète au départ de la Corse et pour les Baléares.



- Corsica Ferries propose de nouvelles escapades cette saison, d’autres en suivront ?

- Nous avons bien sûr notre programme de croisière pour les Corses ; cette année ce sera Palma de Majorque sur le long Week-end du 8 et 9 mai et le Week end de Pâques on a mis le cap sur Rome. Une escapade est aussi prévue à l'Elbe en mai . Au départ de Bastia il sera possible de faire la visite de l'Elbe les jeudis d'été en NGV. Et nos équipes travaillent déjà aux escapades de l’arrière-saison et du nouvel an qui rencontrent toujours un franc succès chez nos compatriotes.



- On entend beaucoup parler des liaisons entre Bonifacio et Santa Teresa. Pouvez-vous nous donner un aperçu des traversées entre la Corse et la Sardaigne que Corsica Ferries propose actuellement ? Prévoyez-vous d'introduire de nouvelles liaisons cette année ?

- Nous assurons ce service de plus de nombreuses années en particulier au départ d'Ajaccio pour Porto Torres de Porto Vecchio pour Golfo Aranci et parfois de même de Bastia. Il est aussi possible de réserver sur notre site la liaison entre Bonifacio Santa Teresa. Il faut préciser que Corsica ferries dessert les lignes entre la Corse et la Sardaigne toute l'année et que parfois il nous arrive de pallier aux difficultés sur la ligne de Bonifacio.





- De nombreux passagers ont remarqué que la durée des traversées diurnes a été prolongée et que certains bars de vos bateaux sont fermés. Est-ce un choix stratégique pour éviter une trop forte augmentation des prix des billets ?

- L'allongement de durée des traversées se fait dans le but de la minimisation de l'empreinte environnementale de nos activités. En revanche c'est confrontés à une pénurie de personnel - générale dans le secteur- que nous avons été contraints parfois de fermer certains espaces de vente. Nous le regrettons et avons mis des actions innovantes en œuvre pour que ces inconvénients ne se reproduisent pas en 2024.