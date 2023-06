Des élèves du collège du Fiumorbu sensibilisés à la préservation des milieux naturels remarquables

La classe de 3e A du collège di Fiumorbu a récemment réalisé deux sorties sur des sites naturels remarquables, à savoir le massif de Bavella et les îles Lavezzi. Ces sorties, qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet corse-anglais intitulé « Salvemu e nostre ricchezze / Let's save our natural treasures », ont été encadrées par Mme Tafani, professeur de Corse, Marie Louise Costantini, professeur d'anglais, et M. Nicolaï, professeur d'EPS.



"L'objectif principal de ce projet était de sensibiliser les élèves à l'importance de préserver les milieux naturels exceptionnels. Les choix des sites visités ont été spécifiquement ciblés afin de mettre en évidence, au-delà de la beauté des lieux, deux biotopes distincts et les méthodes utilisées pour les protéger." explique Marie Louise Costantini.



Lors de leur journée passée à Bavella, les élèves et leurs enseignants ont eu l'opportunité de bénéficier de l'expertise des agents du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et de l'Office National des Forêts (ONF). "Ces professionnels ont permis aux élèves d'observer sur le terrain la faune et la flore, parmi lesquelles se trouvent certaines espèces endémiques." détaille l'enseignante.



Aux îles Lavezzi, les élèves ont eu la chance de bénéficier d'une visite guidée par Jean-Michel Culioli, responsable des espaces naturels protégés à l'office de l'environnement. "Incroyablement passionné, M. Culioli, a partagé avec eux de précieuses connaissances sur cet environnement unique. Les élèves et les enseignants ont ainsi pu en apprendre davantage sur des espèces protégées telles que le puffin cendré et le cormoran huppé. Ils ont également découvert les mesures mises en place, telles que des systèmes de comptage, pour préserver la faune et la flore des effets néfastes de la surfréquentation. Suite à ces rencontres enrichissantes, les élèves ont rédigé un magazine en ligne détaillant leur projet et les enseignements qu'ils en ont tirés." conclut Marie Louise Costantini qui avec ses élèves tient à exprimer sa "gratitude envers Messieurs Sinibaldi et Franchi du PNRC, M. Santelli de l'ONF, M. Culioli, son équipe, ainsi que M. Salvini de l'office de l'environnement pour leur investissement et leur soutien précieux tout au long de ce projet."