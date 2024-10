Des avocats dans les collèges corses pour sensibiliser au harcèlement scolaire

Une rencontre entre avocats et collégiens, pour que ces derniers appréhendent mieux la réalité du droit. Ce vendredi, le Conseil National des Barreaux (CNB) en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale a organisé la 7ème édition de la Journée du Droit dans les collèges. Chaque année, cet évènement lancé en 2018 mobilise des centaines d’avocats qui se rendent bénévolement dans les établissements scolaires de toute la France pour sensibiliser les élèves de 4e et 5e aux principes fondamentaux du droit et à leur application dans la vie quotidienne. Et la Corse n’est pas en reste puisque cette année ce ne sont pas moins de 11 établissements – sept en Haute-Corse, quatre en Corse-du-Sud –, tant en zone urbaine que rurale, qui accueilleront un professionnel du droit durant quelques heures pour des interventions sur le thème du harcèlement scolaire et de la discrimination.



Ce fléau qui touche en moyenne un élève sur 10 a en effet été érigé comme l’une des grandes causes de l’année par l’institution représentative des avocats. Afin de prévenir les nouveaux cas, lors de cette journée, les avocats échangent avec les élèves pour leur fournir des outils juridiques afin de mieux comprendre leurs droits et devoirs, tout en leur offrant des clefs pour se défendre face aux comportements toxiques et discriminatoires.



Le Barreau de Bastia, en collaboration avec l’association Jean-Toussaint et le Rectorat de Corse, s’est notamment particulièrement engagé dans cette initiative. Tout comme Me Marie-Hélène Fabiani, avocate originaire de Patrimonio et élue au CNB, qui est intervienue au collège de Saint-Florent. « L’idée c’est de faire rentrer le droit dans les collèges parce qu’on se rend compte que les collégiens ne connaissent pas forcément leurs droits et leurs obligations », explique-t-elle en ajoutant : « La 1ère édition de la journée du droit dans les collèges portait sur réseaux sociaux et harcèlement sur ces réseaux sociaux. Nous avons à nouveau souhaité faire une journée autour de ces questions car on se rend compte qu’aujourd’hui il n’y a pas plus cruelle qu’une cour de récré, d’autant plus que maintenant le harcèlement est exacerbé par les réseaux sociaux. Le but est de faire comprendre aux élèves que parfois ils peuvent pêcher sans le savoir. Certains peuvent être harceleurs sans comprendre les enjeux et les conséquences de leurs actions. Il faut mettre le doigt là-dessus, mais aussi aider les victimes en leur expliquant que le droit est de leur côté, et les rendre plus fort en montrant qu’ils ne sont pas seuls et qu’il existe un arsenal juridique assez important pour lutter contre cela ».



L’avocate qui exerce entre Paris et Genève se réjouit qu’autant de ses confrères des barreaux d’Ajaccio et Bastia se soient mobilisés cette année et espère que cela donnera des idées à d’autres pour de prochaines éditions, ou même pour des interventions ponctuelles en milieu scolaire. « Il s’agit presque du rôle sociétal de l’avocat. Certes, nous sommes dans notre zone de confort car nous sommes des professionnels du droit et nous savons de quoi nous parlons, mais l’avocat est aussi là pour aider et faire de la prévention et de l’information juridique », glisse-t-elle.