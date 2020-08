Derby FCBB/SCB : Le point avec les coachs !

Après une 1ère journée qui a plutôt souri aux deux clubs, victoire pour le SCB au Red Star, match nul pour le FCBB à Créteil, c’est ce lundi à 20h45, devant les caméras de Canal + Sport que se disputera cette rencontre décalée de la 2ème journée. En raison de la crise sanitaire et donc de la limitation des places, seuls les abonnés du FCBB pourront assister à la rencontre. A plus de 48h du coup d’envoi, les deux entraineurs ont fait le point.



«Notre objectif sera de bonifier le point obtenu à Créteil » explique Jean-André Ottaviani, l’entraineur du FCBB.



«Ca tombe sur un derby mais si ça avait été une autre équipe on aurait eu le même objectif. Nous il faut qu’on enchaîne pour bonifier ce résultat de Créteil et parce qu’après on enchaîne avec une période de 3 matchs en 8 jours. Le mot d’ordre cette année c’est attention de ne pas répéter les erreurs de l’an passé. On avait fait un tel début puis on avait eu un revers contre Le Puy. Les joueurs en sont conscients, conscients que ça va être un championnat compliqué, bizarre et qu’il faut être très vigilant. Entre Créteil et ce derby on a eu 10 jours pour récupérer, c’est même un peu trop à mon goût. La gestion de l’effectif se fera après ce derby avec les matchs contre Orléans, Boulogne et Avranches. On a analysé le jeu du Sporting, on sait ce qu’on doit faire. On fera un dernier entraînement dimanche soir pour être prêts pour lundi ».





Prudence aussi du coté du Sporting, où on ne veut surtout pas brûler les étapes : « Aujourd’hui on a 3 points, et on ne tire aucun plan sur la comète» martèle Mathieu Chabert, l’entraineur du SCB. «On va avoir un match très très compliqué lundi soir, match qui sera très différent de celui disputé au stade Bauer. On ne s’emballe pas ! Aujourd’hui le Sporting doit prendre 40 points. Ce n’est pas de la fausse modestie, ce n’est pas du Guy Roux, c’est de la logique. Aujourd’hui qui peut dire de que le Sporting est candidat à la montée ? Le Sporting n’est pas candidat à la montée. Le Sporting est une équipe qui fait son maximum pour gagner tous ses matchs. En tout cas, je me prépare pour gagner tous les matchs. Aujourd’hui mon objectif c’est d’avoir 10 victoires le plus rapidement possible. Attention, je ne manque pas d’ambition. Je rêve plein de choses, il faut avoir des rêves, il faut avoir de l’ambition mais pour cela il faut avoir beaucoup d’humilité, beaucoup travailler, beaucoup de sérieux, rester concentrés sur notre objectif. Et aujourd’hui notre objectif, c’est obtenir le meilleur résultat possible lundi contre Borgo. J’ai vu jouer cette équipe, c’est une équipe qui est très bien en place, qui défend très bien, qui se projette très vite devant. Une équipe qui va très certainement nous mettre en difficulté. A nous d’appliquer le plan de jeu qu’on va mettre en place pour essayer de les perturber au maximum. Par rapport à l’équipe qui a joué contre le Red Star, il y aura certainement quelques rotations par rapport à l’animation de Borgo et par rapport à l’état de fatigue et la disponibilité des joueurs».



Concernant les groupes, ils ne seront communiqués que dimanche soir à l’issue des derniers entraînements. Deux choses sont toutefois sûres : Michel Moretti ne sera toujours pas opérationnel coté SCB, et Wilson Isidor, nouveau joueur arrivé mercredi, sera bien qualifié pour le FCBB.