Dépistage du Covid-19 dans les lycées et collèges de Corse : des premiers résultats rassurants

Après le collège Camille Borossi de Vico et le lycée Fred Scamaroni de Bastia , dont les volontaires ont été testés vendredi 29 janvier (1 seul cas positif), ce 2 février ce sont 95 élèves et personnels du collègee Moltifao et 184 du collège Arthur Giovoni d’Ajaccio qui se sont faits tester."Sur les 279 tests pratiqués par les infirmiers et médecins scolaires tous sont négatifs", indique ce mercredi 3 février le rectorat dans un communiqué de presse.

Comme annoncé début janvier par l'académie de Corse, la semaine a débuté une campagne de dépistage de Covid-19 dans plusieurs établissements scolaires de l'ile à destination des personnels et des élèves.Mise en place par le rectorat et l'ARS dès l’apparition de 3 cas positifs dans un établissement au cours des 7 derniers jours cette opération se poursuit cette semaine à l’EREA d’Ajaccio et au lycée d’enseignement général et technologique Paul Vincensini de Bastia.