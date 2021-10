Découvrez Pro Démarches, expert de la création d’entreprises

Qu’est-ce que Pro Démarches ?



Mise en place depuis l’été 2021 l’entreprise corse Pro Démarches se charge de toutes les formalités administratives des entrepreneurs. Ces derniers se tournent vers cette solution en ligne afin de gagner du temps lors de la création de leur entreprise.Nous revenons dans cet article sur la présentation de Pro Démarches, qui a décidé de s’emparer de ce marché à son tour, en proposant une solution rapide et intuitive à tous les entrepreneurs à venir.En quelques mots, Pro Démarches est une solution pour la création de son entreprise, avec un service client dédié qui prend en charge votre dossier rapidement. Son objectif ? Que vous vous concentriez sur votre cœur d’activité, sans que vous ne soyez inquiet de réaliser une erreur administrative fatale à votre entreprise.Issu de la start-up corse Auto Démarches, Pro Démarches nait à la suite d’une réflexion du dirigeant, Jonathan Tastevin. Auto Démarches est le spécialiste des formalités administratives de carte grise et de permis de conduire en ligne.Pro Démarches fait de même, mais dans le domaine de la création d’entreprises. Au contact de l’administration française depuis de nombreuses années, le dirigeant d’Auto Démarches et de Pro Démarches sait à quel point il peut être facile de s’y perdre. Sans compter les difficultés administratives, qui sont parfois une réelle problématique pour les jeunes entrepreneurs.Le fait de se tourner vers une structure telle que Pro Démarches rassure l’entrepreneur dans sa création d’entreprises. Sans oublier qu’il peut compter sur un suivi entièrement personnalisé !En effet, lors de votre premier appel vous tombez sur un seul interlocuteur, qui se charge pour vous de la création de votre dossier. Ainsi, vous n’avez pas besoin de raconter pour la énième fois le concept de votre entreprise, ou vos objectifs à venir. Vous bénéficiez d’un unique interlocuteur, qui prend en charge le suivi de votre dossier personnellement.De plus, la start-up corse souhaite redynamiser le marché de l’emploi du bassin corse. Depuis sa création, le fondateur ne cesse d’employer des habitants de la région.Le fait est que les Français font face à de multiples obstacles lors de la création d’entreprises. Entre les problématiques administratives, les questions liées à la fiscalité et les financements de son entreprise… Il devient difficile d’avoir des réponses concrètes, sans faire appel à un expert-comptable. Une solution trop chère pour la plupart des nouvelles entreprises !Les démarches liées à la création d’entreprises sont facilitées. Pro Démarches se charge, une fois votre projet expliqué en détail, de toutes les formalités pour envoyer votre dossier au greffe compétent. À ses côtés, vous ne risquez pas d’erreur, gagnant un temps précieux et réduisant votre budget de création.Envie de développer ses connaissances et ses compétences ? Pro Démarches a pour ambition de mettre à votre disposition des modules de formation qui accélèrent votre entrée dans le milieu de l’entrepreneuriat. Vous gagnez de précieuses connaissances en terme de gestion et de développement.L’objectif de Pro Démarches à terme est d’être un véritable soutien pour tous les entrepreneurs qui ouvrent leur entreprise. Les fondateurs souhaitent ainsi encourager l’entrepreneuriat en levant les freins et en accompagnant les porteurs de projets.