Déconfinement : Sérénade du groupe Incantèsimu à l’EHPAD Saint André à Furiani

« Depuis fin avril notre association Hors Norme organise l’opération Canteremu per i nostri, avec le soutien de la préfecture de Corse et de l’Agence Régionale de Santé » explique Vanina Leca, la présidente de l’association Hors Norme. «Cette opération a pour but de proposer des sérénades aux résidents d’Ehpad et de structures médico-sociales insulaires, afin de recréer du lien en version sans contact et de lutter contre l’isolement engendré par la crise sanitaire que nous traversons ».

La première a eu lieu à l’établissement Sainte Cécile à Ajaccio, avec le chanteur Jimi Lovovic, puis une autre avec le groupe Shangri-La, qui a de plus souhaité se produire dans la foulée devant le foyer Casa Toia.



L’association Hors Norme a été créée le 3 novembre 2019 et a pour vocation de lutter contre l'isolement des personnes concernées par le handicap, leurs familles ou aidants sur l’ensemble du territoire. « Nous proposons en outre un accompagnement dans leurs démarches administratives, des soutiens financiers pour les cas le nécessitant, ainsi que plusieurs initiatives pensées pour favoriser le lien social. Grâce à un soutien personnalisé et adapté aux parcours de nos bénéficiaires, Hors Norme lutte contre l’inégalité d’accès aux soins et s’adapte aux spécificités de chaque handicap selon l’âge et la situation dans laquelle il intervient : naissance, accident, AVC.... ». Depuis le 10 mars dernier et face à la situation dramatique qui se profilait, Hors Norme a décidé d’étendre son champ d'action à toute personne âgée, fragilisée ou isolée. Pour limiter la propagation du virus et éviter aux plus fragiles de se déplacer, l’association a proposé ses services pour livrer les courses au pas de la porte des insulaires, en respectant scrupuleusement l’ensemble des gestes barrière. D’abord réservé aux Ajacciens, ce service entièrement gratuit s’est progressivement déployé à l’ensemble de la Corse grâce à l’engagement de plus de 80 bénévoles recrutés au plus fort de cette crise sanitaire. « Aujourd’hui encore, nous continuons cette action pour quelques personnes fragiles. Le 19 mars, nous avons également mis en place un numéro vert sur le lequel, 7j/7 de 9h à 23h, nos bénévoles ont fait preuve d’écoute bienveillante afin d’aider les personnes isolées à surmonter cette épreuve ».



Le groupe Incantèsimu, parrain de l’association, s’est donc produit ce samedi après midi dans les jardins de l’EHPAD. Ce groupe, créé en 2014, était à l’origine composé d’ Antoine Pastinelli, chanteur et Florian Guidicelli, guitariste. Ils ont été vite rejoints par le pianiste-arrangeur Yvan Hébert-Vinciguerra. Le trio baigne aussi bien dans la chanson corse que dans le jazz ou la pop, interprétant aussi bien des chansons des répertoires de Barbara Furtuna, Giramondu, Voce Ventu, I Messageri, I Muvrini que de Stevie Wonder, Ray Charles, Police, The Beatles, Pink Floyd, Charles Aznavour…En 2017, le groupe est sélectionné à l’émission The Voice, mais n’y fera qu’un court passage. Réduit à deux aujourd’hui, après le départ de Florian, Incantèsimu se prépare à enregistrer un album, pour le plus grand plaisir de ses fans et des autres.

L’EHPAD St André à Furiani (voir article par ailleurs) peut accueillir jusqu’à 120 pensionnaires et emploie plus de 100 personnes pour s’occuper d’eux. Il accueillera prochainement une résidence senior composée de T2.

Contact Hors Norme : Vanina Leca au 06 18 14 36 03