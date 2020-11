Deconfinement : Emmanuel Macron prendra la parole mardi à 20 heures

Le chef de l'Etat prendra la parole mardi soir à 20 heures pour expliquer les étapes et les modalités du deconfinement prévu en principe à partir du 1er décembre. Selon les récentes déclarations de Jean Castex et du porte-parole du gouvernement, il s'agirait plus d'un assouplissement du confinement que d'un véritable deconfinement.Cette intervention interviendra quelques jours avant l’échéance du 1er décembre, fixée par Emmanuel Macron lorsqu’il avait annoncé le reconfinement national le 28 octobre.Parmi les questions que l’e Président devra aborder figurent la date de réouverture des commerces non essentiels. Selon de nombreux media nationaux, les petits commerces devraient être autorisés à rouvrir le 28 novembre à condition de respecter un nouveau protocole sanitaire renforcé présenté ce vendredi matin aux représentants des commerçants réunis à Bercy.Selon les informations d' Europe 1 , après un premier allègement probable le 1er décembre, la date du 20 décembre marquerait la fin des attestations de déplacements, permettant de se réunir en famille à Noël. Mais comme l'a rappelé Jean Castex devant la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale, "On fera les annonces dès que nous aurons calé les décisions".