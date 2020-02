Déchets : le Syvadec réactive le plan d’urgence afin d’éviter "une crise sanitaire"

Le plan d’urgence consiste à procéder à la mise en balles des ordures ménagères sur trois quais de transfert et à les entreposer transitoirement dans des sites conformes aux normes réglementaires.

Le Syvadec poursuit, par ailleurs, en lien avec les intercommunalités, la recherche de sites destinés à accueillir ces déchets mis en balles.





Le Syvadec rappelle que ces mesures sont destinées à faire face à l’urgence pour éviter d’interrompre le service public de collecte des ordures ménagères, et ne peuvent être que temporaires.

Tous les autres services fonctionnent normalement : les collectes du tri, les recycleries et le compostage.

Les services du Syvadec et des intercommunalités sont mobilisés conjointement pour assurer au mieux la continuité du service public et limiter la gêne occasionnée aux usagers dans l’attente d’une nouvelle date réunion de concertation destinée à permettre le déblocage du site de Viggianello.