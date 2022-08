Déchets en Corse : le Rassemblement National envisage l'action en justice et l'enquête parlementaire

« Aujourd’hui, on continue de traiter les conséquences et pas les causes », peste François Filoni. Plus qu’une raison structurelle, pour le membre du Rassemblement National, la cause est « systémique et profite à une économie souterraine qui a tout intérêt à ce que rien ne change ».



À l’inverse, il prône une augmentation massive du recyclage et de la valorisation des déchets accompagnée par une baisse drastique de l’enfouissement. « Chose qui va obligatoirement de pair avec une volonté politique forte pour bénéficier des infrastructures adéquates », continue François Filoni. Sans quoi, il le martèle, « la Corse continuera d’être une île poubelle ».