Décès de l'ancien ministre François Léotard : il était très attaché à la Corse

« François Léotard a servi l’État et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livres et d’engagement. Son Var natal, la France qu’il a défendue, la République qu’il aimait éprouvent aujourd’hui une grande perte », a indiqué le chef de l’État. Mais François Léotard n'était pas seulement attaché au Var. S'il a servi le département dont il a été député et la ville de Fréjus dont son père a été, également, le maire, pour lui la Corse, et plus précisément la ville d’Ajaccio, était un « berceau familial » que le petit-fils du photographe Ange Tomasi, était toujours heureux de retrouver.Sa relation à la Corse ?Il l'expliquait à CNI lors de son dernier passage à Ajaccio en mars 2019 lors de la signature de l'un de ses ouvrages."Elle a toujours été très profonde et marquée par des souvenirs de jeunesse, aussi par le rôle que ma mère a joué dans la famille puisqu’elle était ajaccienne et très attachée à sa ville, ensuite par toute sorte de gens que j’ai aimés, avec lesquels j’ai pu échanger. Ajaccio pour moi est vraiment un lieu d’échanges. »Un attachement qui s'est poursuivi après sa carrière politique avec une collaboration avec divers médias insulaires.