Décès de Max Simeoni : les hommages se multiplient

Si n'hè andatu Max Simeoni, patriottu corsu è militenti di sempri.

Era un puntellu di a lotta naziunali par i diritti pulitichi è naziunali di u populu corsu.

Mai ùn s’hè stancatu d’essa rittu par fà passà u so missaghju di lotta.

À tè Max, l’abbracciu di sta tarra! pic.twitter.com/asxqqqLWV2

La Corse pleure la perte d'un de ses fils les plus engagés, Max Simeoni, qui nous a quittés ce samedi.Dans un communiqué la Ligue des Droits de l'Homme tient à présenter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Max Simeoni. "Il était fondamentalement attaché à la démocratie, toujours disponible pour débattre de l’avenir de notre société. Il était un homme de bien voué à l’intérêt collectif. Il aura marqué l’histoire contemporaine de la Corse." dit-on dans la note.Le Partitu di a Nazione Corsa (PNC) rend également un hommage à Max Simeoni. Il souligne son rôle de militant historique de la cause corse, ayant contribué de manière significative à la promotion de l'idée nationale corse dès les années 60. "Max Simeoni a été un acteur majeur dans la lutte pour l'émancipation de la Corse, depuis les premiers congrès de l'ARC jusqu'à sa participation à la députation européenne. Son engagement idéologique et patriotique a marqué l'histoire politique de la Corse, marquée par la résistance au colonialisme et la quête de liberté. Avec sa disparition, la Corse perd un témoin précieux de son histoire et un défenseur acharné de ses droits nationaux. Ses paroles, ses écrits et ses actions continueront d'inspirer les générations futures dans la poursuite de la lutte pour la dignité et la liberté de la Corse."Sur Twitter), Core in fronte a aussi rendu hommage à Max Simeoni