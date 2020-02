Décès de Gilbert Billon, ancien maire de Cateri, président honoraire de l'association des maires de Balagne

C'est avec une immense tristesse que l'on a appris le décès de Gilbert Billon survenu à Saint-Cyr sur Rhône où il s'était retiré après une carrière politique intense en Corse et plus particulièrement à Cateri où il fut maire, durant 30, jusqu'en 2000. Il était également Président honoraire de l'association des Maires de Balagne qu'il présida de 1995 à 2001.Gaulliste de la première heure, très actif dans sa vie, homme de dialogue,Gilbert Billon était la bonté même.Il était toujours là pour aider les gens, s'impliquer dans la vie de sa commune mais aussi sur l'ensemble du territoire de la microrégion de la Balagne.Homme d'église, il était omniprésent dans la vie du couvent de Marcassu.Il a aussi beaucoup oeuvré dans le domaine de la santé et la création de l'Antenne Médicale d'Urgence de Calvi.Au terme d'une carrière politique bien remplie, c'est dans la région lyonnaise, à Saint-Cyr -sur-Rhône qu'il a décidé de se retirer avec son épouse Simone.En octobre 2015, Gilbert Billon avait décidé de revenir en Balagne pour honorer la mémoire de son épouse décédée quelques semaines plus tôt, mais aussi pour dédicacer son dernier ouvrage "Les billets d'humeur d'un français moyen"."Je viens de perdre mon épouse après 66 ans de vie commune sans nuages. Avant son départ, nous avons beaucoup parlé et elle m'a fait promettre de faire ce voyage en me disant; " Tu diras à tes amis que je voulais voir mon village une dernière fois, après y avoir passé 40 ans de bonheur" lors de notre rencontre. C'était pour lui l'occasion de se ressourcer dans ce village de Cateri pour qui il a tant donné mais aussi de retrouver ses nombreux amis et dédicacer son livre, véritable bible de sa vie.Dans cet ouvrage préfacé par Mgr Rey, avec un préambule de Gérard Leclerc, c'est toute la vie de Gilbert Billon, de sa naissance en 1928 à 2016, année du décès de son épouse Simone qui est retracée avec minutie par l'auteur, de son enfance tumultueuse, son passage chez les soeurs de Charbonnières, près de Lyon, son placement en foyer familial, son internat chez les Maristes, son retour dans la famille à Crèches, son apprentissage de sellier-bourrelier, sa rencontre avec Simone qui deviendra son épouse et ces 40 années passées en Corse, jusqu'au retour dans la région lyonnaise.Un ouvrage qui aujourd'hui fait figure de testament.Avant de quitter la Balagne lors de son pèlerinage, il avait tenu à inviter les membres de l'association des maires de Balagne et autorités.Un repas qui a permis à l'assistance des élus, inquiets du devenir du couvent de Marcassu, d'apprendre qu'une communauté de religieuses allait remplacer les Bénédictins.Les obsèques de Gilbert Billon seront célébrées le mercredi 5 février à 10 heures en l'église de Sainte Colombe dans le Rhône.En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corse Net Infos présente à ses proches, à ses amis, aux représentants de l'association Les Barnabé AFPFES dont il était le vice-président et fondateur, ses sincères condoléances.