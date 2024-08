Début d'incendie à bord d’un ferry Corsica Ferries : 274 passagers évacués en urgence à Piombino

Un incendie a crée la panique

Le navire, qui avait quitté le port de Piombino à 15h15

Le navire, qui avait quitté le port de Piombino à 15h15

ce mardi 20 aout

à destination de l’île d’Elbe, a dû rebrousser chemin après seulement quinze minutes de navigation en raison d’un départ de feu dans la salle des machines. Selon RAI News , le sinistre, bien que rapidement maîtrisé par les pompiers, a entraîné l’évacuation en urgence des 274 passagers.





Si aucune victime n’est à déplorer, les dégâts causés par l’incendie ont empêché l’ouverture de la rampe arrière à l’arrivée au port, rendant le débarquement particulièrement complexe. Des mesures exceptionnelles ont été déployées, incluant l’utilisation de toboggans de secours en mer. L’intervention des pompiers a été importante mobilisant trois grandes échelles, plusieurs équipes d’intervention, des camions spécialisés et des plongeurs des unités de Livourne et Grosseto. Un hélicoptère de la sécurité civile a également été engagé. Selon l'Agence nationale de presse italienne (Ansa), "un homme a été pris en charge pour une crise de panique, un autre pour de légères écorchures, et une femme a été transportée à l’hôpital pour une brûlure due au frottement sur le toboggan."



Une fois les passagers évacués, les techniciens ont procédé à l’ouverture manuelle de la rampe de débarquement pour libérer les véhicules restés à bord et permettre l’inspection du garage.



Les causes de l’incendie restent à déterminer.