De la Corse à la Big Apple : Guide pratique pour les insulaires

Réputée pour être la ville qui ne dort jamais, New York regorge d'activités et de lieux emblématiques. Cette ville est parfaite pour vivre des expériences uniques. Voici trois conseils essentiels à suivre.New York est immense, et ses attractions sont souvent éloignées les unes des autres. Avant votre départ, élaborez un itinéraire réaliste. Identifiez les quartiers que vous souhaitez explorer : Manhattan, Brooklyn, le Bronx, etc. Ensuite, concentrez-vous sur une zone par jour afin d'éviter les trajets inutiles. Réservez vos billets pour les attractions les plus connues telles que la Statue de la Liberté ou l'Empire State Building. Vous pouvez faire la réservation en ligne pour gagner du temps.Le métro new-yorkais est l'un des moyens les plus rapides et économiques pour se déplacer. Avec ses nombreuses lignes et son fonctionnement 24 h/24, il vous permet de visiter la ville sans perdre de temps dans les embouteillages. Si vous restez plusieurs jours, pensez à acheter une MetroCard illimitée afin de ne pas gaspiller votre argent dans les déplacements.Par contre, avec les trajets plus courts, n'hésitez pas à marcher. Les rues de New York étant conçues en grille, cela rend la navigation plus simple. De plus, vous ferez de belles découvertes à chaque coin de rue. Il vaut mieux donc marcher pour ne rater aucun détail.