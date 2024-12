De la Corse à Hawaï : Baptiste Boullard boucle l’Hawaii Kai Ultra Run pour soutenir les malades du cancer

À 25 ans, Baptiste Boullard n’en est pas à son premier exploit. Habitué des courses d’obstacles et des défis extrêmes, cet employé de l’entreprise Hydrelec, basée à Borgo, a financé lui-même son déplacement à Hawaï pour participer à cet ultra-marathon exigeant. Mais son objectif allait bien au-delà de la performance sportive : chaque kilomètre parcouru était l’occasion de récolter des fonds pour Faire Face Ensemble. « Mon but était de mobiliser autour de cette cause qui touche malheureusement beaucoup de familles. Chaque don compte pour apporter un soutien aux malades et à leurs proches », explique Baptiste. Il a ainsi mis en place une cagnotte en ligne, dont l’intégralité des dons sera reversée à l’association.



100 kilomètres pour la solidarité

Sur les sentiers vallonnés d’Honolulu, Baptiste a affronté la chaleur et l’humidité pour compléter les 100 kilomètres de la course, un défi colossal même pour un athlète confirmé. « Ce genre de course ne se prépare pas uniquement physiquement. Il faut aussi une grande force mentale pour ne pas lâcher », confie-t-il. Pour le jeune Breton installé en Corse, ce projet est aussi une manière de rassembler autour d’une cause commune : « Cette aventure est une occasion de sensibiliser et de montrer que même à notre échelle, nous pouvons faire quelque chose pour les autres. »



Membre actif du club CorsicaXtrem, spécialisé dans les défis d’endurance, Baptiste a pu compter sur le soutien de ses partenaires insulaires. En Corse, la mobilisation pour son projet a été forte. La cagnotte reste ouverte pour permettre à d’autres personnes de contribuer à cette cause.​ « Chacun peut, à sa manière, contribuer à faire bouger les choses. Ce projet, c’est une façon de mettre l’effort physique au service d’une cause qui nous concerne tous », conclut-il.



Pour participer à la cagnotte et soutenir l’association Faire Face Ensemble, les dons peuvent être effectués en ligne. Une belle manière de prolonger cet élan de solidarité initié par Baptiste sur les sentiers d’Hawaï.