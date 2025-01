De Bastia à Montréal : le rêve canadien du Bastiais Louis Garcia-Guerrini

La musique, Louis la découvre tout jeune et s’y initie au conservatoire de Bastia. Il y travaille sa voix, la guitare, le piano, la basse, la batterie … Son bac en poche, il poursuit son cursus musical à Toulouse dans une école de Jazz, son style de musique préféré, et parallèlement intègre le Joe Jazz Orchestra. Ses études comprennent des cours de musicologie, d’arrangements, d’écriture de chants, d’analyses, d’instruments, l’étude de toutes formes musicales, des cours théoriques et pratiques. Objectif du jeune homme : Vivre de la musique. Une passerelle existant entre son établissement et une université de Montréal, il n’hésite pas une seconde à s’envoler outre-Atlantique pour s’inscrire à un master en Composition et interprétation jazz. A l’automne, il a entamé sa deuxième année sur les trois que comprennent ces études. « Avec mon diplôme en poche, plusieurs possibilités s’offriront à moi » explique-t-il. « Je pourrai être professeur universitaire, je donne d’ailleurs déjà quelques cours particuliers, compositeur, arrangeur, bref vivre de la musique. Mon rêve ».





Tout comme il avait intégré un groupe de Big Band à Toulouse, Louis, Loowi de son nom d’artiste, joue sur les scènes canadiennes avec un… rappeur ! « Étonnant oui. En fait c’est une idée qu’on a eue d’intégrer le jazz dans ce style de musique. J’accompagne aussi divers artistes au piano ou à la guitare et j’ai monté ma propre formation, le « Loowi’s band », avec lequel, cet été, on a donné quelques concerts à Montréal. On joue mes compositions, assez modernes, mais avec toujours un fond de jazz. Je me suis également lancé dans la musique de film et l’expérience a été très enrichissante. Ça stimule vraiment la création ».





Au cœur du rigoureux hiver des « cousins » canadien, le jeune artiste s’est offert une parenthèse corse. Histoire de passer les fêtes « au chaud » avec sa famille à Bastia.

Quant aux projets… Il en accroche de plus en plus à ses portées musicales.

«Je profite de mon séjour en Corse pour enregistrer 4 morceaux dans le studio de Furiani de mes amis Marine et Alexandre Guidi. Sur ces titres je suis accompagné à la batterie par Léo Savigni. Cet été je prendrai part au Festival Équinoxe avec un pote canadien au saxo ».

Malgré son jeune âge, Louis veut faire profiter les jeunes corses de son expérience, les conduire au bout de leurs rêves. Ce sera l’objet de cette conférence, à entrée libre, organisée par le Collectif Citàdell'Anima, à Sant’Angelo ce vendredi 3 janvier à 18h. C’est avec cette volonté de partage et d'échange qu’il vous fera découvrir plus en détail son parcours. Cette conférence se fera à deux voix, puisqu’une autre artiste, indépendante, Anaïs Gaggeri, jouera à cette occasion les journalistes, interviewant le jeune homme.





« Doué, passionné, gourmand d'apprentissages, Louis dévore cette expérience à pleines dents » souligne Anaïs Gaggeri. « Lors de cette conférence, il invite le public à découvrir son parcours fou et sa vie à Montréal, et se fera un plaisir de répondre à toutes les questions. Peut-être ces échanges éveilleront ou encourageront chez d'autres jeunes, ou moins jeunes, artistes le désir d'aller au bout de leurs rêves ? »

Anaïs n’est pas une inconnue pour Louis. « Je la connais depuis longtemps, car je prenais des cours de chant avec elle à Bastia. Si je suis parti à Toulouse et à Montréal, on est toujours resté en contact, elle m’a toujours aidé. On est très complices». Outre l’histoire passionnante, et passionnée, de Louis, cerise sur le gâteau, il interprétera quelques titres en clôture de ce que sera cette belle soirée.