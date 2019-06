C’est sur la a Piazza di l’Alba au village de Guaitella que Davis Foenkinos auteur qui fait partie d’une génération de jeunes auteurs prolifiques et talentueux rencontrera son public le 3 juillet prochain. L’auteur de La Délicatesse, Charlotte, Vers la beauté, Prix Renaudot et prix Goncourt des Lycéens, scénariste et réalisateur a répondu à l’invitation de Musanostra et vous donne rendez-vous à 18 heures.



A l'occasion de cette rencontre il ouvrira une discussion avec le public.