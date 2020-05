David Calassa élu maire d'Aregno

Le 15 mars dernier, la liste « Una forza per l'avvene » conduite par David Calassa était seule en lice pour l'élection municipale.



Malgré le contexte particulier lié à l'épidémie de Coronavirus, sur 486 inscrits, 309 électrices et électeurs s'étaient déplacés. David Calassa, Joane Carli, Jean-Etienne Antonini, Antoine-François Anfriani, Pascal Carlotti, Laetizia Castellani, Serge Anfriani, Nathalie Castellani, François Mariani, Pierre Negretti, Fréderic Fondacci, Elodie Carlotti, François Paoli, Jacques Andreani, Léon Andréani étaient élus.



Plus de deux mois plus tard, période de confinement oblige, le conseil municipal élu était convoqué ce lundi 25 mai à 16h30, dans la salle polyvalente d'Aregno pour élire le Maire et les adjoints.



Toutes les règles de distanciation étaient respectées, chacun portait un masque mis à disposition, tout comme des gants et du gel hydroalcoolique.



Le déroulement de cette installation du Conseil Municipal était scrupuleusement ordonné.



Benjamin de l'assemblée, Jean-Etienne Antonini était nommé secrétaire de séance et l'élection était présidée par le doyen Jacques Andréani, avec à ses côtés deux assesseurs : Léon Andréani et Nathalie Castellani.



David Calassa souhaitait à tous la bienvenue, avant de se féliciter de ce résultat de l'élection :



« J'ai été élu maire d'Aregno en juin 2016 suite à la démission pour raison de santé de notre ami et doyen Jacques Andréani qui est resté malgré tout à nos côtés et je l'en remercie. C'était donc la première fois que le 15 mars dernier j'ai eu l'honneur et la fierté de conduire cette liste « Una forza per l'avvene » jusqu'à la victoire. Les circonstances aujourd'hui font que pour les raisons que vous connaissez la fête ne peut être totale, mais ce n'est que partie remise. Nous aurons l'occasion de fêter cette victoire avec la population dès que ce sera possible.



J'ai fait le choix aujourd'hui de ne pas accepter de public et ce afin de ne décevoir personne. Je sais que tous nous aurions aimé voir nos proches et nos amis à nos côtés, mais nous devons nous plier aux consignes du gouvernement.



Pierre Negretti, Frédéric Fondacci, Laétizia Castellani et Élodie Carlotti adjoints



Pierre Negretti proposait la candidature de David Calassa pour diriger les destinées de la commune. Avec 14 voix pour et un bulletin blanc, c'est sous les applaudissements que David Calassa était élu Maire d'Aregno pour les 6 années à venir.



Le nombre d'adjoints ayant été fixé à 4, c'est sur le même score de 14 voix pour et un bulletin blanc qu'étaient élus au poste de 1er adjoint : Pierre Negretti, 2e adjoint : Frédéric, Fondacci, 3e adjointe : Laetizia Castellani et à celui de 4e adjointe Élodie Carlotti.



Tous ont eu un petit mot à l'attention du maire David Calassa à qui ils ont adressés de chaleureux remerciements pour sa confiance témoignée avec notamment ce message rempli d'émotion de Élodie Carlotti qui faisait référence à la complicité entre elle et le premier magistrat, ajoutant pour conclure « Avec toi j'irai à la guerre si besoin ».



Des mots qui touchaient le Maire David Calassa.



Ce dernier devait conclure :



« Une fois encore je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez fait et je vous félicite pour cette élection qui est celle d'une équipe. Je remercie les 309 électrices et électeurs qui nous ont témoignés leur confiance. Dans ce moment important de la vie d'un élu, je ne vous cache pas que je suis très ému. Je voudrais avoir une pensée pour mon beau-père Jean-Toussaint Guglielmacci, pour ma grand-mère Rose et toutes ces personnes chères à mon cœur.



Comme vous tous, je me répète, j'aurais souhaité que nos proches, nos amis, la population puissent partager ce moment de bonheur. Je pense notamment à mon épouse Annabelle que je remercie du fond du coeur, à ma fille Davia et à toutes les personnes qui comme dans mon cas auraient aimé avoir les leurs dans cette salle polyvalente.



Je tenais à remercier également ceux de la précédente mandature qui pour des raisons personnelles n'ont pas souhaiter se représenter mais qui nous ont apporté leur soutien



Cette première victoire nous l'avons obtenu en février dernier lorsque nous avons décidé de partir ensemble et que nous étions seuls en lice alors que vous savez que traditionnellement pour une élection municipale, nombreux sont parfois à s'opposer, ce qui n'a pas été le cas.



Depuis 2016, année de ma prise de fonction, nous avons investi 3 400 000€ et les finances de la commune sont saines.