Dans le Nebbiu, le challenge "I Giri Muntagnoli" a réuni 80 cyclistes

Le samedi 20 avril, le coup d'envoi était donné avec le contre-la-montre individuel du Nebbiu, suivi le dimanche par le tant attendu Critérium de St Michel. Ce dernier servait également de championnat interrégional Sud-Est de la FSGT. Pas moins de 80 participants ont pris le départ, venant non seulement de l'île mais aussi des régions voisines d'Occitanie et de PACA, apportant ainsi une dimension régionale à cette compétition déjà renommée.



Malgré un petit groupe de coureurs animant la course avec des attaques régulières, aucune échappée spectaculaire n'a réussi à se concrétiser. Cependant, c'est Ange-Marie Damerval qui a su faire la différence sur les 3 derniers kilomètres, démontrant ainsi sa maîtrise tactique et son endurance.



Au final, pour le classement scratch cumulant les résultats des deux épreuves, c'est Samuel Doreau (Istres) qui a brillé avec 40 secondes d'avance, s'octroyant la première place du Challenge. Ange-Marie Damerval (SRCB) s'est hissé à la deuxième place, suivi de près par Mathieu Castelli (VCFA) à la troisième position.