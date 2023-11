DSP aérienne : L'unanimité des élus de l'Assemblée de Corse en faveur d'Air Corsica ne cache pas leurs inquiétudes

Jean-Martin Mondoloni (Un Soffiu Noviu) :



"La dignité de celles et ceux que nous avons rencontrés ce matin contraste avec l'inquiétude toujours aussi présente et cyclique qui nous anime, tous les quatre ou cinq ans. On ne peut pas avoir créé une compagnie en imaginant qu'elle ne soit pas attributaire de la desserte aérienne. Ce n'est pas imaginable. Nous avons raison, collectivement, d'être inquiets. D'abord pour des raisons essentiellement matérielles. On ne peut pas continuer tous les ans à compter sur le lobbying des parlementaires. Ce n'est pas une méthode de dire qu'il manque 40 ou 50 millions d'euros tous les ans. Nous avons à en faire la démonstration. Je considère que ce sujet devrait être dans le haut du panier avec Paris."



Pierre Ghiongha (sans groupe) :



"Par ce vote, nous disons clairement non au profit roi. Pensez-vous qu'avec Volotea, on aura toujours le Canistrelli et l'Orezza dans l'avion ? Moi, je ne le pense pas. Le même vote pour Paris me semble une nécessité."





Josepha Giaccometti-Piredda (Corsica Libera) :



"Aujourd'hui, nous avons un rapport qui est partiel, car l'enveloppe de continuité territoriale est insuffisante. Je crois qu'il faut changer en profondeur la stratégie : négocier chaque année l'enveloppe supplémentaire, avoir à rediscuter chaque année, à se justifier chaque fois... ça reste toujours compliqué. On doit sortir de cette logique. Sinon, on ne fait que reculer l'échéance. "



Jean-Christophe Angelini (Avanzemu) :



"Nous craignons d'avoir autant d'interrogations en sortant de cet hémicycle qu'au moment ou nous y sommes entrés. Quid du Paris, dont nous comprenons et partageons l'idée qu'il donne lieu à un rapport distinct ? Quid du financement de la dotation de continuité ? 33 millions, 40 millions, certes, c'est très bien. Mais c'est par nature tardif, partiel et non durable. Au-delà de ce pas de temps extrêmement bref, que se passe-t-il ? Quid des salariés d'Air France ? Quelle est la stratégie de cette compagnie dans l'ile ? Veut-elle se désengager, au prix d'une casse sociale sans précédent dans l'histoire contemporaine du transport aérien ? Veut-elle qu'Air Corsica ou la Collectivité récupère les salariés qui resteraient sur le carreau ? Nous attendons des réponses et nous ne laisserons pas faire n'importe quoi."





Paul-Félix Benedetti (Core in Fronte) :



"C'est un consensus, oui, mais dans une ambiance morose... qui est le traceur d'un malaise par rapport au transport aérien. Aujourd'hui, pourquoi on n'est pas bien ? Parce qu'on va faire un demi-vote. On laisse en suspens une problématique fondamentale sur l'autre appel d'offres en cours. La CCM (la Compagnie Corse Méditerrannée, devenue Air Corsica en 2010) a été fondée par Philippe Ceccaldi tout seul. Il nous a donné en héritage une vision politique. Il y avait un partenariat avec personne au départ. Aujourd'hui, ce partenariat larvé avec Air France, c'est un boulet qu'on traine depuis des décennies. Mais y sont accrochés 300 familles. On doit créer les conditions d'une activité économique naturelle, saine, rayonnante, qui empêchera des prédateurs d'arriver. Le marché corse est juteux car il est proche de tous les aéroports européens. Si on n'intègre pas cette problématique, on le sait tous, dans les trois ans qui viennent, au moment du renouvellement de la DSP, l'Europe dira niet et nous imposera ses choix."





Jean-Félix Acquaviva (député Fa Populu Inseme) :



"Je voudrais donner un avis, pas simplement personnel, mais politique de notre groupe : nous sommes particulièrement attachés au service public avec le périmètre qui a fait l'objet d'un combat politique avec la commission européenne, avec l'Etat, pour faire en sorte qu'il soit reconduit de la sorte, alors qu'il était mis à mal, non seulement par une vision technocratique, mais aussi par une vision politique. Je ne voudrai pas rappeler la venue de l'ancien préfet de Corse, Pascal Lelarge, ici, qui était pour démanteler ce périmètre. Donc il y a eu un combat politique sur la période 2020 - 2021 avec ceux qui voulaient démanteler ce périmètre de service public. Ce combat a été remporté aujourd'hui. Je le signale, parce qu'on oublie vite.



Sur l'enveloppe de continuité territoriale, c'est un effort convergent qui a permis l'obtention de 40 millions d'euros. La question de l'indexation de la dotation, elle fait partie depuis longtemps du débat porté par l'exécutif de Corse dans les négociations avec le gouvernement, et par les parlementaires en terme d'amendements pour indexer la dotation sur le coût de la vie. "



Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse :



"Je tiens à souligner qu'Air Corsica a rempli toutes les clauses qui étaient dans le cahier des charges et rempli tous les critères. C'est parce qu'Air Corsica a été compétitive et performante qu'elle mérite de remporter ce marché de service public."



Gilles Simeoni, président du conseil exécutif :



'Il y a bien sûr une part d'inquiétudes et d'interrogations parce que ce vote est incomplet. Nous avons débattu sur le bord à bord alors que les solutions qui sont attendues concernent l'intégralité des lots, donc ceux comprenant la desserte de Paris. Tant que ce point n'aura pas été tranché, l'inquiétude perdurera. Nous aurons, dans les mois à venir, à créer les conditions, lorsque la deuxième partie de cet appel d'offres reviendra devant l'Assemblée de Corse, toujours dans le respect des règles, pour que la satisfaction soit totale. Pour moi, ce dossier est un des plus importants de la mandature. Il y a 800 salariés à Air Corsica et environ 300 à Air France. Ca veut dire concrètement qu'aujourd'hui, il y a 1 100 corses et leurs familles qui s'inquiètent pour leur devenir.



On nous a dit : comment se fait-il que l'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation ? Y a-t-il eu défaut d'anticipation ? La question est légitime. Je vous réponds nous avons toujours considéré l'aérien et le maritime comme des enjeux essentiels. Aujourd'hui en France, ce sont des appels d'offres qui organisent la désignation des exploitants des ports et aéroports. Les concessions expiraient il y a deux ans. Qui disait fin des concessions, disait appel d'offres. Nous nous sommes battus pour prolonger les concessions contre le préfet Lelarge, qui voulait qu'elles se terminent. Nous avons fait le choix stratégique de demander et d'obtenir le principe d'un rattachement de la CCI de Corse (qui est notre concessionnaire) à la Collectivité de Corse."